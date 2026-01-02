पुणे

Pune Shocking Incident : ऐकाव ते नवलच! पतीनं झोपेचं सोंग घेतलं म्हणून उकळता चहा आणला अन् नको 'त्या' ठिकाणी ओतला...

Pune Crime News : पुण्यात पती-पत्नीतील वादातून धक्कादायक प्रकार घडल्याची घटना समोर आली आहे. प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
Family dispute leads to violent act Maharashtra

Family dispute leads to violent act Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shocking Domestic Violence Case : कोथरूड परिसरात घरगुती वादातून पत्नीने पतीच्या अंगावर उकळता चहा ओतल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत पती जखमी झाला असून त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी पत्नीविरोधात कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Crime News
Pune Crime News
Pune Accident
Kothrud
Pune city police
Crime Against Youth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com