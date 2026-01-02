Pune Shocking Incident : ऐकाव ते नवलच! पतीनं झोपेचं सोंग घेतलं म्हणून उकळता चहा आणला अन् नको 'त्या' ठिकाणी ओतला...

Shocking Domestic Violence Case : कोथरूड परिसरात घरगुती वादातून पत्नीने पतीच्या अंगावर उकळता चहा ओतल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेत पती जखमी झाला असून त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी पत्नीविरोधात कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत रवी दीपक गागडे (वय २७) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रवी गागडे हे सिक्युरिटी गार्ड म्हणून नोकरी करतात. त्यांचे दोन वर्षांपूर्वी प्रिया रवी गागडे (वय २२) यांच्याशी लग्न झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून दोघांमध्ये पैशाच्या कारणावरून सतत वाद सुरू होते. सोमवारी रात्रीदेखील याच कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला..Nagpur Crime: नागपुरात बिल्डरला २८ लाखांचा गंडा; शेअर गुंतवणुकीत नफ्याचा आमिष, ३४ वर्षीय युवकाविरोधात गुन्हा दाखल!.मंगळवारी सकाळी प्रिया या रागाच्या भरात बोलत असताना रवी यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून झोपेचे सोंग घेतले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या प्रियाने गॅसवर ठेवलेला उकळता चहा रवी यांच्या अंगावर ओतला. चहा थेट कपाळावर पडल्याने रवी जखमी झाले. घटनेनंतर त्यांना तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.