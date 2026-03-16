Pune Crime: ओतूर येथे दहावीच्या विद्यार्थ्यांवर कोयत्याने वार; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, पेपर सुरु हाेण्याआधी काय घडलं!

-पराग जगतापओतूर: ओतूर (ता.जुन्नर) येथील गाडगे महाराज विद्यालयातील दहावीच्या परीक्षा केंद्रात बाहेरील तरुणाने घुसुन दहावीच्या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांवर कोयत्याने वार करून जखमी केले असल्याची माहिती शिक्षकांकडून मिळाली..याबाबत अधिक माहिती अशी की ओतूर व परीसरातील माध्यमिक शाळांसाठी एस.एस.सी परीक्षा केंद्र क्रमांक.१३८५ गाडगे महाराज विद्यालय ओतूर हे असून सोमवारी राज्यशास्त्र चार पेपर असल्याने सर्व विद्यार्थ्यी परीक्षा केंद्रावर हजर होते. पेपर सुरू होण्याआधी बाहेरी अकरावीचा विद्यार्थी परीक्षा केंद्रावर येऊन चैतन्य विद्यालयातील दहावीच्या एका विद्यार्थ्यांवर कोयत्याने हल्ला करतो..सुदैवाने दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी कोयत्याचा वर हातावर झेलला. मात्र या घटनेने एकच खळबळ उडाली. त्यानतर ओतूर पोलिसांनी सर्व परीस्थिती नियंत्रणात आणून पेपर सुरळीत सुरु केला. संबधीत जखमी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यास पेपर लिहीण्यासाठी रायटर देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती..सदर हल्लेखोर तरुण व जखमी विद्यार्थ्यी दोघे ही अल्पवयीन असून हल्लेखोर तरुणाला घटनेनंतर ओतूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील कारवाई ओतूर पोलिस करत आहे.