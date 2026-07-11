Pune Accident: पुण्यात धक्कादायक घटना! वडाचे झाड अंगावर कोसळून दोन महिला जखमी; प्रकार CCTV मध्ये कैद

पुणे: सलग पडलेल्या पावसामुळे वडाचे झाड उन्मळून पडल्याने दोन महिला जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १०) सायंकाळी पर्वती परिसरात भागवत हाॅल येथे घडली. अग्निशमन दलाने द्यांखाली अडकलेली वाहने काढून रस्ता वाहतुकीस मोकळा केला..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.यामध्ये उज्ज्वला मारुती पोळेकर (वय ५१, रा. जनता वसाहत) यांच्या अंगावर पडल्याने त्या गंभीररीत्या जखमी झाल्या. तसेच त्यामध्ये दीपा फापाळे (वय ५०) या देखील जखमी झाल्या. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. .या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जनता वसाहत केंद्रातील अधिकारी अमोल कर्डेकर, नीलेश माने यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन झाड बाजूला केले. अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी पाेहोचेपर्यंत नागरिकांनी दोन महिलांना रुग्णालयात दाखल केले होते. झाडाखाली रिक्षा, दुचाकी, मोटार अडकली होती..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...याबाबत माहिती देताना उज्ज्वला पोळेकर यांचे पती डी. एस. पोळेकर म्हणाले की, पोळेकर या घरी चालत येत असताना व वारा नसताना अचानक हे झाड अंगावर पडले. यामध्ये त्यांच्या डोक्याला मार लागला असून त्याबरोबर तीन मणक्यांना दुखापत झाली आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून महापालिकेने अशा धोकादायक झाडांचे सर्वेक्षण करून ते काढावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.