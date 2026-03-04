Pune Crime: लखनौ- पुणे एक्स्प्रेसमध्ये चोरीचा थरार; चाेरट्यांनी महिलेची पर्स पळवली, चाेरट्यांनीच केला फाेन अन् काय घडलं!

पुणे

दौंड : लखनौ- पुणे एक्स्प्रेसमधून एका महिलेची दोन मोबाईल संच असलेली पर्स चोरण्यात आली. चोराने महिलेच्या मोबाईलवरील करण्यात आलेला एक कॉल घेत पर्स यवत स्टेशनजवळ टाकली, शोधा अन् घेऊन जा ` असा मोबाईलवर सल्ला दिल्याचा प्रकार घडला आहे.

