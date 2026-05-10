Pune Crime: पुण्यात खळबळजनक प्रकार; कचरा डेपोजवळ तरुणीचा मृतदेह, मैत्रीतून उलगडला खूनाचा थरार!

पुणे: मुंढवा परिसरात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा आवळून खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा छडा लावत आरोपीला अटक केली आहे. .गोरखनाथ देवराव शिंदे (वय ४४, सध्या रा. चंदननगर, मूळ रा. बीड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आफरीन सलीम पठाण (वय २९, रा. वडगाव शेरी, मूळ रा. पालघर) असे खून झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. या प्रकरणी आफरीनच्या लहान बहिणीने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती..मुंढव्यातील केशवनगर कचरा डेपोजवळ रस्त्याच्या कडेला आफरीनचा मृतदेह आढळून आला. ससून रुग्णालयातील शवविच्छेदन अहवालात तिचा गळा दाबून खून केल्याचे स्पष्ट झाले. गुन्हे शाखेच्या दरोडा आणि वाहन चोरी विरोधी पथकाने समांतर तपास सुरू केला होता. परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासल्यानंतर आरोपी शिंदे याची मोटार दिसून आली. त्यात आफरीन बसल्याचेही उघड झाले. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शिंदेला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोघांची वर्षभरापूर्वी ओळख झाली होती. त्यांच्यात मैत्रीचे संबंध होते. आफरीनने शिंदे याच्याकडे एक लाख रुपयांची मागणी केली होती. पाच मे रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास दोघे खराडी बायपासवर भेटले. त्यानंतर शिंदे याने तिला ५० हजार रुपये दिले, मात्र तिने एक लाखाचा आग्रह धरला. .पैसे न दिल्यास कुटुंबीयांना माहिती देण्याची धमकी तिने दिली. या रागातून शिंदेने आफरीनचा गळा आवळून मृतदेह कचरा डेपोजवळ टाकून दिला. गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ, सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक, शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड, विक्रांत सासवडकर आणि त्यांच्या पथकाने आरोपीला अटक केली.