Pune समलैंगिक संबंधांना विरोध, २१ महिन्यात २ अल्पवयीनांची हत्या; २२ वर्षीय तरुणाला अटक

शिरूर तालुक्यातील दोन अल्पवयीन मुलांच्या निघृण हत्याकांडाचा अखेर उलगडा झाला असून, एकाच आरोपीने दोन्ही खून केल्याची धक्कादायक कबुली दिली आहे. समलैंगिक संबंधांना विरोध केल्याच्या कारणावरून हत्या केल्याचे आरोपी अक्षय दत्तात्रेय मांजरे (वय २२, रा. दहिवडी, ता. शिरूर) याने कबूल केल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले यांनी दिली. Pune Crime News 22 Year Old Arrested in Double Murder Case Police Face Negligence Allegations.या प्रकरणातील ११ वर्षे वयाच्या मुलाची २१ जून २०२४ रोजी आणि १२ वर्षे वयाच्या मुलाची १७ मार्च २०२६ रोजी एकाच पद्धतीने हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी अक्षय मांजरे याला अटक करण्यात आली असून, त्याने दोन्ही खून डोक्यात दगड घालून केल्याची कबुली दिली आहे. शिक्रापूर पोलिसांनी आरोपीला घटनास्थळी नेऊन शेतातून महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत केले आहेत. न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणातील हत्या झालेली मुले अल्पवयीन आहेत. त्यामुळे 'सकाळ'मध्ये त्यांची नावे वापरलेली नाहीत..दोन्ही प्रकरणांत मृतदेह एकाच शेतात सापडूनही सुरुवातीच्या तपासात पोलिसांनी गांभीर्य दाखवले नाही. उलट बिबट्याच्या हल्ल्याची शक्यता पुढे करत तपास वनविभागाकडे ढकलण्यात आला. वनविभागाने वन्यप्राण्याचा संबंध नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. दुसऱ्या मुलाचा मृतदेह मिळाल्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी गुन्हा दाखल केल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. तसेच, पहिल्या मुलाच्या प्रकरणात पोलिसांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा आरोप ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांसमोर केला. ग्रामस्थांच्या दबावानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास वेगाने पुढे नेला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आरोपीला अटक केली. त्यानंतर पोलिस तपासात आरोपीने खून केल्याची कबुली दिली..तपासातील गंभीर त्रुटी उघडपहिल्या मुलाच्या खून प्रकरणात कुटुंबीयांनी संशय व्यक्त केल्यानंतरही आरोपी अक्षय मांजरे याला चौकशीनंतर सोडण्यात आले होते. त्या वेळी सखोल तपास का झाला नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पोलिसांनी कोणती चौकशी केली, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संशय अधिक गडद झाला. पहिल्या प्रकरणात सुरुवातीपासून तपास झाला असता तर आरोपी त्याचवेळी अटकेत आला असता. मात्र, पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे आरोपी तब्बल २१ महिने मोकाट फिरत राहिला. धक्कादायक बाब म्हणजे, तो पहिल्या मृताच्या अंत्यविधीतही सहभागी झाला होता.