Pune News: पुण्यातील भीषण वास्तव! मुलींच्या जन्मदरात मोठी घट, आकडेवारी पाहून बसेल धक्का

Pune Girl Birth Rate: ज्या पुण्यात सावितरीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली, त्या शहरातील ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा प्रश्न निर्माण होतो. सामान्यतः हजार मुलांमागे ९५० मुलींचा जन्म हा आदर्श मानला जातो. परंतु पुण्यात हा आकडा केवळ ९११ इतका आहे, हे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी अनेक योजना आणि मोहिमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत असले, तरी पुण्यातील वास्तव धक्कादायक आहे..भविष्यातील मोठी चिंता२०१२-१४ दरम्यान पुण्यात हजार मुलांमागे ९३४ ते ९४० मुली जन्माला येत होत्या. २०२० मध्ये हा दर ९४६ पर्यंत वाढला होता. मात्र, २०२१ ते २०२४ या काळात हा आकडा घसरून ९११ वर आला आहे, अशी माहिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळवली आहे. हा सातत्याने घसरता आकडा भविष्यातील मोठी चिंता निर्माण करतो..जन्मदरात घट नेमकी का झाली?हा आकडा चिंताजनक असून, २०२० नंतर जन्मदरात घट नेमकी का झाली, याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. गर्भलिंग निदान चाचण्यांवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला आहे. यातून गर्भलिंग निदान चाचण्या अजूनही होत असल्याचे दिसते. सरकारचा वचक कमी झाल्याचेही यातून दिसून येते. केवळ कठोर नियम करून चालणार नाही, तर त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीही आवश्यक आहे..मुलींचा जन्मदर कमी होण्याची प्रमुख कारणे कोणती असू शकतात?अनेकदा मुलगा हवा या इच्छेपोटी मुलींचा गर्भपात केला जातो, ज्यामुळे मुलींचा जन्मदर कमी होतो.मुलींना समाजात ओझे मानले जाते, ही मानसिकता आजही कायम आहे. समाजाचा हा मूलभूत दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे..आधुनिक कुटुंब नियोजन पद्धतींमुळे कुटुंबे लहान ठेवण्याचा कल वाढला आहे. याचा परिणाम मुलींच्या जन्मदरावरही होऊ शकतो.आर्थिक अडचणी, शिक्षणाचा अभाव आणि मुलींच्या भविष्याची चिंता यामुळेही कुटुंबे लहान ठेवली जातात..