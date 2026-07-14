पुणे

Moshi Garbage Depot: मोशी दुर्घटनेत धक्कादायक खुलासा! दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली इमारत अनधिकृत; अधिकाऱ्यांची दिशाभूल

Illegal building at Moshi landfill latest news: मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारत परवानगीशिवाय उभी; तळमजल्यालाच मंजुरी असताना दोन मजले बेकायदा वाढवून नऊ कामगारांचा बळी
Moshi Tragedy: Executive Engineer Accused of Misleading Officials Over Illegal Building 30 English Keywords

Moshi Tragedy: Executive Engineer Accused of Misleading Officials Over Illegal Building

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: मोशी कचरा डेपोच्या आवारातील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची दुर्घटनाग्रस्त प्रशासकीय तीन मजली इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ती इमारत अधिकृत असल्याचे सांगून कार्यकारी अभियंत्यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचेही उघडकीस आले आहे.

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