Moshi Garbage Depot: मोशी दुर्घटनेत धक्कादायक खुलासा! दुर्घटनाग्रस्त तीन मजली इमारत अनधिकृत; अधिकाऱ्यांची दिशाभूल

पिंपरी: मोशी कचरा डेपोच्या आवारातील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची दुर्घटनाग्रस्त प्रशासकीय तीन मजली इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ती इमारत अधिकृत असल्याचे सांगून कार्यकारी अभियंत्यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल केल्याचेही उघडकीस आले आहे. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मोशी कचरा डेपोत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू केला आहे. ॲँटोनी लारा कंपनीतर्फे तो चालविला जात आहे. मात्र, गेल्या महिन्यात प्रकल्पाचे धुराडे (चिमणी) पडले. तेव्हापासून प्रकल्प बंद आहे. त्यातच बुधवारी (ता. ८) प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर जुन्या कचऱ्याचा ढिगारा ढासळला. त्यामुळे इमारत कोसळून आठ आणि कचऱ्याखाली सापडून एक अशा नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. .त्यामुळे ही इमारत अनधिकृत असल्याची चर्चा रंगली. केवळ पहिल्या मजल्याची परवानगी घेऊन त्यावर दोन मजले चढविल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. त्याबाबत दोषी धरून व अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांना निलंबनाची नोटीस आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे सत्य...मोशी कचरा डेपोत प्रशासकीय इमारत बांधणीसाठी २०१९ मूळ प्रस्ताव आलासॅनिटरी लॅंडफिलपासून (कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यापासून) ३० मीटर अंतरावर २४९ चौरस मीटर इमारतीचे बांधकाम क्षेत्र दर्शविले२०२३ च्या सुधारित प्रस्तावानुसार १५००.९९ चौरस मीटर क्षेत्र बांधकाम परवानगी केवळ तळमजल्यासाठी दिली आहेप्रत्यक्षात इमारत कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यापासून १२ मीटर अंतरावर बांधली आहेवेस्ट टू एनर्जी कंपनीने मंजुरीशिवाय पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम अनधिकृतपणे वाढविल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.