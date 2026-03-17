Pune News: इंदापुरात २९ गायी-वासरांची सुटका; तीन वासरांचा गुदमरून मृत्यू, दोघांविरुद्ध गुन्हा, धक्कादायक चित्र समोर!

इंदापूर : पिकअप वाहनातून कत्तलीसाठी अमानुष पद्धतीने नेण्यात येणाऱ्या गायी-वासरांची सुटका करत इंदापूर पोलिसांनी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत ३ जर्सी गायी, २६ वासरे व चारचाकी वाहन, असा एकूण ४ लाख ३५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तर याव्यतिरिक्त तीन वासरांचा गुदमरून वाहनातच मृत्यू झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर पाहायला मिळाले. याप्रकरणी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात राहणाऱ्या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. .याबाबत सुरज अविनाश गोसावी (वय रा. कसबा, इंदापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सोमवारी (ता. १६) इंदापूर शहरातील बाह्यवळण महामार्गावर फिर्यादी व त्यांचे मित्र उभे असताना दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास एक बोलेरो पिकअप (क्र. एमएच १२ एसएफ ५०२८) वेगाने जाताना पाहिले. यावेळी त्यामधून गोमूत्रासारखे पाणी पडताना दिसले. तसेच, लहान गुरांच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला..संशय आल्याने त्यांनी त्या वाहनाचा पाठलाग करून पुणे- सोलापूर महामार्गावरील इंदापूर उड्डाण पुलाजवळ वाहन अडवले. यावेळी वाहनाच्या मागील बाजूची ताडपत्री उघडून पाहणी केली असता त्यामध्ये तीन जर्सी गायी व २९ जर्सी वासरे कत्तलीच्या उद्देशाने कोणतीही चारा-पाण्याची व्यवस्था न करता पाय व तोंड बांधून अमानुषपणे कोंबून ठेवलेली आढळली. यानंतर तातडीने ११२ क्रमांकावर फोन करून पोलिसांना माहिती देण्यात आली..पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन वाहनासह गुरे ताब्यात घेतली. यावेळी अंदाजे दोन महिन्यांचे तीन वासरे मृत अवस्थेत आढळून आली. या प्रकरणी कमलेश साहेबराव दामोदर (वय २७, रा. देवळाली, ता. करमाळा) व आबुजर शहाजादा कुरेशी (रा. मौलालीचा माळ, करमाळा) यांच्याविरुद्ध इंदापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या कारवाईत तीन जर्सी गायी व २६ वासरे ताब्यात घेऊन त्यांना पुढील पालनपोषणासाठी गोशाळेत दाखल केले. बोलेरो पिकअप वाहनही जप्त केले आहे.