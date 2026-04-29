Pune Crime: नारायणगाव बसस्थानकात धक्कादायक चोरी; महिलेच्या पर्समधून २० तोळे सोन्याचे दागिने लंपास, चोरट्यांची चलाखी!

-रवींद्र पाटे नारायणगाव: एस टी बस मध्ये प्रवेश करत असताना गर्दीचा फायदा घेऊन आज्ञात चोरट्यांनी महिलेच्या खांद्यावर अडकवलेल्या पिशवीतील सुमारे वीस तोळे वजनाचे १६ लाख ९४ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने हातचलाखीने चोरून नेले. ही घटना मंगळवारी दुपारी नारायणगाव बसस्थानकात घडली. याप्रकरणी नारायणगाव पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.आशी माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली...बोरी खुर्द, साळवाडी(ता. जुन्नर )येथील मीरा गणपत शिंदे (वय ४८) नेरूळ, नवी मुंबई येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील विवाह बुधवारी (ता. 29) बोरी खुर्द साळवाडी(ता. जुन्नर ) येथे असल्याने त्या मंगळवारी मुंबई येथून नातेवाईक महिलांसह गावी येण्यासाठी निघाल्या होत्या. विवाहासाठी आवश्यक असलेली तीन मंगळसूत्रे,बोरमाळ,दोन बांगड्या, राणीहार,दोन अंगठ्या,झुमके आदि सुमारे वीस तोळे वजनाचे दागिने त्यांच्यासोबत पिशवीमध्ये होते. .मंगळवारी (ता. 27) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास नारायणगाव बस स्थानकात त्या आल्या.त्या नंतर बोरी खुर्द येथे जाण्यासाठी बस मध्ये चढत असताना अज्ञात चोरट्यांनीखांद्यावर अडकवलेल्या पिशवीची चैन उघडून पिशवीतील सुमारे वीस तोळे वजनाचे दागिने काढून घेतले. बस मध्ये प्रवेश केल्यानंतर चोरी झाल्याचे मीरा शिंदे यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर याबाबत त्यांनी नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. बस स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून चोरट्यांचा शोध सुरू आहे. अशी माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक संपांगे यांनी दिली.. प्रवीण संपांगे( प्रभारी अधिकारी: नारायणगाव पोलीस स्टेशन): सध्या यात्रा, उत्सव व लग्न समारंभ असल्याने बस स्थानक परिसरात प्रवाशांची गर्दी आहे. या संधीचा फायदा चोरटे घेत आहेत. बस मध्ये प्रवेश करत असताना किंवा उतरत असताना दागिने,पैसे व मोबाईल चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. प्रवास करत असताना प्रवाशांनी मौल्यवान वस्तूंची काळजी घ्यावी.