Pune Crime : कोथरुडमध्ये गोळीबार; गाडीला साईड न दिल्याचा वाद की काहीतरी मोठं?

Kothrud Firing : कोथरूड पोलिस ठाण्याजवळ मुठेश्वर चौकात मध्यरात्री झालेल्या गोळीबारामुळे शहराच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोथरुड : कोथरुड पोलिस ठाण्यापासून शंभर पावलांच्या अंतरावर असलेल्या मुठेश्वर गणपती जवळ मध्यरात्री झालेल्या गोळीबारात एक इसम जखमी झाला आहे. याप्रकरणात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीतील आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. गोळीबारीची घटना घडली तेथून जवळच कुख्यात गुंड गजानन मारणे याचे घर आहे. गाडीला पुढे जाण्यास साईड न दिल्याच्या कारणातून हा गोळीबार झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी हा गोळीबार कोणाला इशारा होता असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

