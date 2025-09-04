पुणे

Shri Chhatrapati Sugar Factory : छत्रपतीच्या कामगारांना मिळाली १० टक्के वेतनवाढ; कामगारांनी केला जल्लोष

त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची अमंलबजावणी करणारा राज्यातील छत्रपती कारखाना ठरला पहिला...
Shri Chhatrapati Sugar Factory employee celebration

राजकुमार थोरात
वालचंदनगर - भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कामगारांना त्रिपक्षीय समितीच्या करारानूसार १० टक्के वेतनवाढ दिली असून वेतनवाढीचा पहिला पगार कामगारांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आला. वेतनवाढ देणारा छत्रपती राज्यातील पहिला सहकारी साखर कारखाना ठरला असून छत्रपती च्या कामगारांनी फटाके फोडून,गुलाब उधळत पेढू वाटून जल्लोष केला.

