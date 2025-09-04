Shri Chhatrapati Sugar Factory : छत्रपतीच्या कामगारांना मिळाली १० टक्के वेतनवाढ; कामगारांनी केला जल्लोष

वालचंदनगर - भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथील श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कामगारांना त्रिपक्षीय समितीच्या करारानूसार १० टक्के वेतनवाढ दिली असून वेतनवाढीचा पहिला पगार कामगारांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात आला. वेतनवाढ देणारा छत्रपती राज्यातील पहिला सहकारी साखर कारखाना ठरला असून छत्रपती च्या कामगारांनी फटाके फोडून,गुलाब उधळत पेढू वाटून जल्लोष केला..महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांमधील कामगारांच्या मागण्यासाठी शासनाने त्रिपक्षीय समिती नियुक्त केली होती. समितीच्या २३ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये १ एप्रिल २०२४ पासुन साखर कारखान्यातील सर्व अधिकारी व कामगार यांचे मुळ पगार, महागाई व स्थिर भत्ता मिळून मिळणाऱ्या एकुण पगारावर १० टक्के पगारवाढ व सोयी-सुविधा देण्याचे मान्य करुन करार करण्यात आला होता..सदर कराराची अंमलबजावणी कारखान्यांनी केल्यानंतर कामगारांना वेतनवाढ मिळणार होती. भवानीनगरच्या श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्यातील शुगर वर्कर्स युनियने छत्रपतीच्या संचालक मंडळास त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची अमंलबजावणी करण्याची विनंती गेल्या महिन्यामध्ये केल्यानंतर संचालक मंडळाने कारखान्यातील कामगारांना १० टक्के वेतनवाढ देण्यास तत्वतःमान्यता दिली होती..संचालक मंडळाने त्यानूसार कामगारांच्या पगारामध्ये १० टक्के वेतनवाढ केली असून वेतनवाढीचा ऑगस्ट महिन्याचा पहिला पगार आज गुरुवार (ता. ५) रोजी कामगारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला. पगार जमा झाल्यानंतर कामगारांनी जल्लोष करुन आनंद व्यक्त केला. कामगारांनी कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांच्यासह संचालक मंडळ, कार्यकारी संचालक अशोक जाधव, फायनास मॅनेजर हनुमंत करवर यांचे अभिनंदन केले..यासंदर्भात श्री छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष कारखान्याचे अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी सांगितले की, कारखान्याच्या चिमणीतून निघणारा धूर व सभासद व कामगारांच्या घराच्या चुलीतून निघणारा धूर एकच असतो. कारखाना चालला तर कामगार व सभासदांचा प्रपंच चालणार आहे. कामगार व सभासद एकाच रथाची दोन चाके आहेत.सभासदांच्या हिताचा विचार करीत असताना कामगारांच्या हिताला देखील सर्वोच्च प्रधान्य देण्याचा संचालक मंडळाचा प्रयत्न आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषीमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखाना अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. कारखाना अडचणीमध्ये असताना कामगारांना १० टक्के पगारवाढ दिली असून सभासदांना चालू गळीत हंगामामध्ये चांगला दर देणार असल्याचे सांगितले..संचालक मंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय...श्री छत्रपती कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कामगारांना दहा टक्के पगार वाढ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची अमंलबजावणी करुन पगारवाढ देणारा छत्रपती राज्यातील पहिला कारखाना ठरला आहे. कारखान्याला अडचणीमधून बाहेर काढण्यासाठी सर्व कामगारांना खांद्याला खांदा देवून काम करणार असल्याचे कामगार नेते युवराज रणवरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.