पुणे

चास येथे पालखी, कलशाची मिरवणूक

चास येथे पालखी, कलशाची मिरवणूक
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चास, ता. २३ ः श्री क्षेत्र चास (ता. खेड) येथील श्री म्हातोबा मंदिराचा चतुर्थ वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त सोमवारी (ता. २२) फुलांनी सजविलेल्या पालखीतून देवांच्या मूर्ती तसेच कलशाची सवाद्य मिरवणूक गावातून काढण्यात आली. कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख यांच्या कीर्तनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
चास येथील श्री म्हातोबा मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला चार वर्ष पूर्ण झाल्याने मंदिराचा वर्धापनदिन साजरा करण्यात आला. मंदिरात पहाटे धार्मिक विधी पार पडल्यावर धार्मिक विधी, होमहवन व मूर्तीस्नानानंतर पूजा पार पडली. हिंजवडी, वाकड ग्रामस्थ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाकडहून आणलेल्या श्री म्हातोबा देवाची पालखी आखरवाडी येथे आल्यावर स्वागत करून मिरवणुकीस प्रारंभ करण्यात आला.
मिरवणुकीत भजनी मंडळे, फुलांनी सजविलेली पालखी व त्यामध्ये मुर्ती व कलश या ताफ्यासह मिरवणुकीच्या अग्रभागी नागरिक उपस्थित होते. पालखी मंदिरात गेल्यावर मंदिरात कमानकर भजनी मंडळ, भैरवनाथ प्रासादिक भजनी मंडळ, गुंजवठा-सोमेश्र्वर भजनी मंडळ, म्हातोबा प्रा. भजनी मंडळ या संगीत भजनाच्या कार्यक्रमाने उत्सवात रंगत आणली. रात्री निवृत्ती महाराज देशमुख यांच्या किर्तनाचा सोहळा पार पडला.
कार्यक्रमाचे नियोजन म्हातोबा देवस्थान कमिटी, समस्त ग्रामस्थ चास, आखरवाडी, गुंजवठा व पंचक्रोशी, सर्व बचत गट, महिला बचत गट, तरूण मंडळे तसेच गणपत मुळूक, समीर मुळूक, विठ्ठल मुळूक, दत्तात्रय मुळूक, बबन मुळूक, नथुराम मुळूक, भानुदास मुळूक, बाळकृष्ण मुळूक आदींच्या वतीने करण्यात आले.

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