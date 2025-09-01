Shriram Mitra Mandal: गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजसेवेचा ध्यास असणारे मंडळ

श्री राम मित्र मंडळ ट्रस्टची स्थापना 1997 मध्ये झाली. मंडळ आरोग्य शिबिरे, शैक्षणिक मदत, पर्यावरणपूरक उपक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे समाजाशी जोडलेले आहे. हे मंडळ उत्सवापलीकडे जाऊन समाजोपयोगी कार्य करणारे आदर्श मंडळ आहे..Shriram Mitra Mandal: समाजातील एकोपा, संस्कृतीचे संवर्धन आणि सेवाभाव या मूल्यांचा वारसा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवायचा असेल, तर केवळ उपदेशाने भागत नाही. त्यासाठी कृतीतून दाखवावे लागते. श्री राम मित्र मंडळ ट्रस्ट हे अशाच कृतीप्रधान वाटचालीचे उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ हे मंडळ सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र आणत आहे. पण केवळ उत्सवापुरतेच ते थांबले नाही, तर आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि संस्कृती या सर्व क्षेत्रांत विधायक कार्य त्यांनी केलं आहे..सुरुवात कशी झाली?सन 1997 मध्ये काही उत्साही तरुणांनी एकत्र येऊन या मंडळाची पायाभरणी केली. सुरुवातीला परिसरातील रहिवाशांसोबत एक साधा सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाला. पण या तरुणांच्या मनातली स्वप्ने मोठी होती. गणेशोत्सव हा फक्त धार्मिक सण न राहता, तो समाजाभिमुख असावा, अशी मंडळातील सदस्यांची इच्छा होती. “एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ” हे ब्रीदवाक्य त्यांनी स्वीकारले आणि आजही मंडळाचा प्रत्येक कार्यकर्ता त्याच भावनेने काम करतो..समाजाशी नाळ जोडणारे उपक्रमआरोग्य क्षेत्रातील योगदानआरोग्य हा प्रत्येकाच्या जीवनातील मूलभूत भाग आहे. परंतु सर्वांना वेळेवर आणि योग्य वैद्यकीय सेवा मिळेलच असे नाही. याची जाणीव ठेवून मंडळाने वेळोवेळी रक्तदान शिबिरे, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि नेत्र तपासणी शिबिरे आयोजित केली. या शिबिरांमुळे शेकडो नागरिकांना चांगले उपचार मिळाले..शिक्षणासाठी मदतीचा हात“ज्ञान हीच खरी संपत्ती” या विचारावर विश्वास ठेवत मंडळाने गरजू आणि हुशार विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य वाटप, शिष्यवृत्ती योजना आणि मार्गदर्शन वर्ग सुरू केले. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आणि शिक्षणाची गाडी पुढे सरकली..पर्यावरणपूरक प्रयत्नआजच्या काळात पर्यावरण संवर्धन ही मोठी गरज बनली आहे. त्यामुळे मंडळाने “झाडे लावा, झाडे जगवा” ही मोहीम हाती घेतली. गणेशोत्सवातही ते पर्यावरणपूरक सजावट करण्यावर भर देतात. अशा छोट्या-छोट्या कृतींमुळे परिसरात हरित दृष्टीकोन रुजवला जातो..संस्कृतीचे जतनगणेशोत्सवाच्या दिवसांत मंडळ स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देतं. नृत्य, संगीत, पारंपरिक कला स्पर्धा यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे तरुणांना आपली कला सादर करण्याची संधी मिळते. .मंडळाचे वेगळेपणश्री राम मित्र मंडळ ट्रस्टची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग. लहानांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकजण मंडळाच्या उपक्रमांमध्ये आपले योगदान देतो. त्यामुळे मंडळाचे कार्य केवळ औपचारिक राहत नाही, तर खऱ्या अर्थाने “आपल्या घरचा उत्सव” असा भाव निर्माण होतो..आज श्री राम मित्र मंडळ ट्रस्ट हे फक्त गणेशोत्सव साजरा करणारे मंडळ नाही, तर समाजाच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असलेले एक कुटुंब आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण आणि संस्कृती या चौघांचा समतोल साधत हे मंडळ कार्यरत आहे. ग.FAQsQ1: श्री राम मित्र मंडळ ट्रस्टची स्थापना कधी झाली?A1: मंडळाची स्थापना 1997 साली काही उत्साही तरुणांनी केली.Q1: When was Shri Ram Mitra Mandal Trust founded?A1: It was founded in 1997 by a group of enthusiastic youngsters.Q2: मंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट काय आहे?A2: समाजात एकोपा वाढवणे आणि सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबवणे.Q2: What is the main objective of the trust?A2: To promote unity and conduct social and cultural activities.Q3: मंडळ कोणते आरोग्य उपक्रम राबवते?A3: रक्तदान शिबिरे, मोफत आरोग्य तपासणी, नेत्र तपासणी शिबिरे.Q3: What health initiatives does the trust organize?A3: Blood donation camps, free health check-ups, and eye camps.Q4: शैक्षणिक क्षेत्रात मंडळाचे योगदान काय आहे?A4: शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक साहित्य वाटप आणि मार्गदर्शन वर्ग.Q4: What is the trust’s contribution in education?A4: Scholarships, distribution of study material, and guidance classes.Q5: पर्यावरणपूरक उपक्रमात मंडळ काय करते?A5: वृक्षारोपण, पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव आणि सजावट यावर भर देते.Q5: What eco-friendly activities does the trust conduct?A5: Tree plantation drives, eco-friendly Ganesh festival celebrations, and sustainable decorations..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.