पुणे

राजुरी येथे उद्यापासून अखंड हरिनाम सप्ताह

आळेफाटा, ता. ११ : राजुरी (ता. जुन्नर) येथील डोबी डुंबरे मळ्यातील श्री संत मुक्ताबाई मंदिर कलशारोहण वर्धापन दिनानिमित्त मंगळवारपासून (ता. १२) अखंड हरिनाम सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे.
सप्ताहात दररोज पहाटे चार वाजता काकडा आरती, सकाळी १० वाजता भजन आणि सायंकाळी सात वाजता कीर्तन सेवा होणार आहे. यामध्ये सोनालीताई फडके, प्रांजलीताई पानसरे व शारदाताई सूर्यवंशी यांचे कीर्तन होईल. दररोज कीर्तनानंतर महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मुक्तामाता उत्सव समितीच्या वतीने देण्यात आली.

