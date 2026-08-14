Someshwar Sugar Factory : 'सोमेश्वर'कडून राज्यातील आजवरचा सर्वोच्च दर जाहीर; २०२५-२६ हंगामासाठी प्रतिटन ३८०० रूपये

सोमेश्वरनगर - सोमेश्वर कारखान्याने २०२५-२६ या हंगामात गाळप झालेल्या उसासाठी तब्बल ३८०० रूपये प्रतिटन असा महाराष्ट्राच्या साखरउद्योगाच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वोच्च अंतिम दर आज जाहीर केला. ही रक्कम एफआरपीपेक्षा ५१५ रूपये अधिक आहे. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये ज्यांचा ऊस तुटलाय अशा शेतकऱ्यांना तर अनुदानासह ३९०० व ४००० रूपये प्रतिटन असा विक्रमी दर मिळणार आहे..सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ताळेबंदानुसार ३८०० रूपये प्रतिटन असा अंतिम दर देण्याचा निर्णय घेतला. यानिमित्ताने सोमेश्वरने स्वतःचा २०२३-२४ हंगामाचा ३५७१ रूपये प्रतिटनाचा विक्रम मागे टाकला आहे. तसेच 'सोमेश्वर'ने सलग नवव्या वर्षी तीन हजारांपेक्षा अधिकचा दर दिला आहे..सोमेश्वरची एफआरपी प्रतिटन ३२८५ रूपये असून शेतकऱ्यांना पहिली उचल ३३०० रूपये अदा करण्यात आलेले आहेत. आता उर्वरीत प्रतिटन ५०० रूपये दिवाळीपूर्वी मिळणार असून सभासदांची दिवाळी खात्रीने गोड होणार असल्याने समाधानाचे वातावरण पसरले आहे. आतापर्यंत राज्यात कोल्हापूरच्या 'भोगावती'ने ३६५३ रूपये (२०२५-२६) तर 'माळेगाव'ने ३६३६ रूपये (२०२३-२४) प्रतिटन असे सर्वोच्च दर दिले होते. कोल्हापूर, सांगलीतील कारखान्यांपेक्षा अर्धा ते एक टक्का साखर उतारा कमी असताना सोमेश्वरने बाजी मारली आहे..'सोमेश्वर'ने सरत्या हंगामात १२ लाख ९८ हजार टन गाळप करत 12.27 % साखर उतारा राखत १५ लाख ५७ हजार क्विंटल साखरनिर्मिती केली होती. १२ कोटी ५३ लाख वीजनिर्मिती करत ८ कोटी ३६ लाख युनिटची विक्री केली आहे. तसेच ८६ लाख लिटर अल्कोहोल व ४३ लाख लिटर इथेनॉलचे उत्पादन घेतले आहे, अशी माहिती कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी दिली.अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप व उपाध्यक्ष किसन तांबे म्हणाले, आमचे दिवंगत नेते अजितदादा यांच्या कडक शिस्तीमुळे राज्यातील सर्वोच्च दर देऊ शकलो. त्यांच्या स्मृतींना हा निर्णय अर्पण. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे मार्गदर्शन, संचालक मंडळाची धोरणे, कामगार-अधिकारी यांचे उत्तम नियोजन, वाहतूकदार-तोडकरी यांचे सहकार्य आणि सभासदांनी 'सोमेश्वरलाच ऊस घालणार' हा दाखवलेला विश्वास यामुळे चांगले काम करता आले याचे समाधान आहे..सर्वोच्च दराची कारणे -मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल स्टॉपेजेस ०.०६ टक्केउत्तम लागवड व तोडणी नियोजनगाळपक्षमतेचा १११ टक्के वापरसाखर उत्पादन खर्च आणि एकूण उत्पादन खर्च माफककर्जांवरील व्याजखर्चावर नियंत्रणशेतकऱ्यांकडून दर्जेदार उसपुरवठाउत्कृष्ट तांत्रिक कार्यक्षमता.सोमेश्वरचे पाच वर्षांतील दर (प्रतिटन)हंगाम - एफआरपी - अंतिम दर - एफआरपीपेक्षा जादा२०२१-२२ -- २८०२ - ३०२० - २१८२०२२-२३ -- २८५० - ३३५० - ५००२०२३-२४ -- २८७४ - ३५७१ - ६९७२०२४-२५ -- ३१७३ - ३४०० - २२७२०२५-२६ -- ३२८५ - ३८०० - ५१५.गुजरातप्रमाणे प्रतिटन चार हजार रूपये!'सोमेश्वर'ने फेब्रुवारी, मार्चमध्ये विलंबाने तुटणाऱ्या उसाला अनुक्रमे १०० व २०० रूपये प्रतिटन असे अधिकचे प्रोत्साहन अनुदान दिले होते. याामुळे फेब्रुवारीत ऊस तुटलेल्या शेतकऱ्यांना ३९०० रूपये तर मार्चमधल्याना तब्बल ४००० रूपये प्रतिटन असा गुजराथच्या धर्तीवर विक्रमी दर मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.