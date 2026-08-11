पुणे

ज्येष्ठ नागरिक संघाची शाहुनगरमध्ये सभा

ज्येष्ठ नागरिक संघाची शाहुनगरमध्ये सभा
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पिंपरी, ता. ११ ः शाहूनगर येथील श्री स्वामी समर्थ ज्येष्ठ नागरिक संघाची नियमित मासिक सभा झाली. ऑगस्ट महिन्यातील सभासदांचे वाढदिवस साजरे करण्यात आले. इच्छुक सभासदांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यानंतर ‘हॅपी थॉट’ या विषयावर उमेश पंडिता यांनी मार्गदर्शन केले. प्रा. हरिनारायण शेळके यांनी अध्यक्षीय भाषण केले. स्वामी समर्थ सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नारायण बहिरवाडे यांनी मार्गदर्शन केले. शोभा नलगे यांनी सूत्रसंचालन केले. रीना शिंदे यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी दिनकर पंडित, महेंद्र भुजाडे, कांचन नेवे, शिरसाट दादा, यशवंत भोळे यांनी परिश्रम घेतले.
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