शिरूरमध्ये गोळीबारामुळे तणावाचे वातावरण

शिरूर, ता. १९ : शहराच्या भरवस्तीत शुक्रवारी (ता. १८) पहाटे पूर्ववैमनस्य आणि पैशांच्या वादातून झालेल्या गोळीबारात हरीश उर्फ हरी दादाभाऊ गंगावणे (वय ३३) या तरुणाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शिरूर परिसरात तणावाचे वातावरण असून, आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी चार पथके रवाना केली आहेत.
रोहित रवींद्र सोनवणे (रा. करडे, ता. शिरूर), अनिकेत विलास गव्हाणे व आदित्य पिंटू पवार (दोघे रा. गव्हाणवाडी, ता. श्रीगोंदे) यांनी बेकायदा गावठी पिस्तूलमधून बेछूट गोळीबार करून ही हत्या केली. लाटेआळी परिसरात पहाटे साडेसहाच्या सुमारास ही घटना घडली. हल्लेखोरांनी दहशतीसाठी हवेतही गोळीबार केला. या घटनेनंतर परिसरात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
अजिंक्य अंकुश जगताप यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, घटनेच्या रात्री लाटेआळीतील एका शेडमध्ये पत्ते खेळताना पैशांवरून वाद झाला होता. हरीश गंगावणे याच्या खिशातील दोन लाख रुपये घेतल्याच्या संशयावरून रोहित आणि अनिकेत यांच्याशी त्याचा वाद झाला. त्यानंतर आरोपींनी हरीशला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. हा वाद मिटवण्यासाठी हरीश मध्यस्थीकडे गेला असता, दबा धरून बसलेल्या आरोपींनी त्याच्यावर गोळीबार केला. रोहितने झाडलेली गोळी हरीशच्या कानामागून गळ्यात शिरल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शहरातील अवैध धंदे आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
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