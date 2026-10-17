Crime News: श्रीरामनगरमध्ये ज्वेलर्सवर सशस्त्र दरोडा; बारा तासाच्या आत चौघांना अटक

खेड शिवापूर,: हवेली तालुक्यातील श्रीरामनगर (ता. हवेली) येथील श्रीनाथ ज्वेलर्स या सराफी दुकानावर चार अनोळखी इसमांनी सशस्त्र दरोडा टाकल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १६) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. बंदुकीसारखे दिसणारे हत्यार आणि कोयत्याचा धाक दाखवून सुमारे साडेतीन लाख रुपये किमतीच्या सोन्याच्या पाच अंगठ्या घेऊन आरोपी पसार झाले. मात्र १२ तासांच्या आत राजगड पोलिसांनी तपास करुन चार संशयित आरोपींना अटक केली..ईश्वर गोपीनाथ वाघमारे (वय ३०, रा. वांगी बुद्रुक, ता. धाराशिव, जि. धाराशिव), शैलेश हरीश साबळे (वय २१, रा. शिवाजीनगर, खेड शिवापूर, ता. हवेली), तानाजी नामदेव लोंढे (वय ३९, रा. शिवाजीनगर, खेड शिवापूर, ता. हवेली) आणि करण गोपाळ हजारे (वय २१, रा. शिवाजीनगर, खेड शिवापूर) अशी याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत..याबाबत राजगड पोलिसांनी माहिती दिली. शुक्रवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी अभिजीत कांडेसर आणि दुकानातील कारागीर नितीन सुभाष क्षीरसागर हे श्रीनाथ ज्वेलर्समध्ये उपस्थित होते. यावेळी काळ्या रंगाचा बुरखा परिधान केलेले चार अनोळखी इसम दुकानात आले. यावेळी त्यांनी कोयता आणि बंदुकीसारख्या हत्याराचा धाक दाखवून सुमारे साडे तीन लाख रूपयांच्या पाच अंगठ्या चोरल्या. चोरी करून आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले.घटनेनंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून या गुन्ह्यातील चार आरोपी निष्पन्न करुन त्यांना अटक केली. पुढील तपास राजगड पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.