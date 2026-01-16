Baramati Municipal: बारामती नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी श्वेता योगेश नाळे यांची निवड; शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करणार!

बारामती : येथील नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी श्वेता योगेश नाळे यांची ता. 16 निवड करण्यात आली. दरम्यान नगरपरिषदेच्या स्वीकृत सदस्यपदी राहुल शहा (वाघोलीकर), सोमनाथ गजाकस, अमोल कावळे व गणेश जोजारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.या निवडी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी दिली. नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे हे देखील याप्रसंगी उपस्थित होते. नगरपरिषदेची विशेष सभा आज नगराध्यक्ष सचिन सातव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत उपनगराध्यक्षपदाची निवड तसेच स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते..नव्या उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीमुळे नगरपरिषदेच्या कामकाजाला गती मिळेल, तसेच शहराच्या विकासकामांना अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. निवडीनंतर नाळे व नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या संधीचे सोने करण्याची ग्वाही देत बारामती शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...दरम्यान स्वीकृत सदस्यांचा कालावधी हा एक वर्षाचा असेल असे अजित पवार यांनी स्वतः जाहीर केलेले असल्यामुळे एक वर्षानंतर पुन्हा चार नवीन चेहऱ्यांना नगरसेवक पदी संधी दिली जाणार आहे. ज्या समाज घटकांना नगरपरिषदेत प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न अजित पवार करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.