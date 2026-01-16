पुणे

Baramati Municipal: बारामती नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी श्वेता योगेश नाळे यांची निवड; शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न करणार!

Women leadership in Baramati local governance: श्वेता नाळे यांची उपनगराध्यक्षपदी निवड; बारामतीच्या विकासाला नवा वेग
Baramati Gets New Deputy President: Shweta Nale Takes Charge

Baramati Gets New Deputy President: Shweta Nale Takes Charge

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बारामती : येथील नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी श्वेता योगेश नाळे यांची ता. 16 निवड करण्यात आली. दरम्यान नगरपरिषदेच्या स्वीकृत सदस्यपदी राहुल शहा (वाघोलीकर), सोमनाथ गजाकस, अमोल कावळे व गणेश जोजारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
election
district
Maharashtra Politics
Baramati electricity connections

Related Stories

No stories found.