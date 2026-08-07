WDJ701.txt

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सिद्धेश्वर कुरोली- औंध बस सुरू

विद्यार्थ्यांची सोय; मनोज देशमुखांचा पाठपुरावा

वडूज, ता. ७ : औंध (ता. खटाव) येथे विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार सिद्धेश्वर कुरोली, वरुडमार्गे औंध बससेवा सुरू झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांत समाधानाचे वातावरण आहे.
पंचायत समितीचे सदस्य मनोज देशमुख यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही बससेवा सुरू झाली. औंध येथील महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सकाळच्या वेळी बसची अडचण होती. त्यामुळे महाविद्यालयात वेळेत पोहोचणे कठीण जात होते. विद्यार्थ्यांच्या या अडचणीची दखल घेत श्री. देशमुख यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे सकाळी आठला बस सुरू झाली. महाविद्यालय सुटल्यानंतर दुपारी दोनच्या सुमारास औंध, वडूज बससेवाही उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांची ये-जा अधिक सुलभ होणार आहे.
नवीन बससेवेचे विद्यार्थी व ग्रामस्थांनी उत्साहात स्वागत केले. यावेळी श्री. देशमुख, किसन जगदाळे, प्रतापराव देशमुख, पृथ्वीराज देशमुख, राजेंद्र फडतरे, सागर गुरव, सुरेश देशमुख, जगदीश देशमुख, शिवाजी देशमुख, सागर देशमुख, सुहास देशमुख, राहुल देशमुख, बबन देशमुख, बनसोडे, गाढवे, मंदार जोशी, शेडगे, तसेच विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या मागणीची दखल घेऊन ही बस सेवा सुरू केल्याबद्दल उपस्थितांनी वडूज आगाराला धन्यवाद दिले.


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सिद्धेश्वर कुरोली : बससेवेच्या प्रारंभप्रसंगी मान्यवर.
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