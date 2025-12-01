पुणे

Motivational Story : एनआयटीचा प्रवेश सोडून एनडीएमध्ये सिद्धी जैनचा ऐतिहासिक विजय; राष्ट्रपती कांस्यपदक मिळवणारी देशातील पहिली महिला

Siddhi Jain NDA Bronze Medal : 'एनआयटी'मध्ये प्रवेश असूनही हवाई दलाचे स्वप्न पाहणाऱ्या सिद्धी जैनने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (NDA) १४९ व्या तुकडीत 'राष्ट्रपती कांस्यपदक' मिळवणारी देशातील पहिली महिला छात्र ठरण्याचा मान मिळवला, तसेच तिला सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू एअर कॅडेटचा पुरस्कारही मिळाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘एनआयटी’मध्ये मिळालेला प्रवेश बाजूला सारत, हवाई दलाचे स्वप्न मनाशी बाळगलेल्या सिद्धी जैनने घेतलेला मोठा निर्णय आज इतिहास ठरला आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) दुसऱ्याच प्रयत्नात यश मिळवणारी सिद्धी रविवारी (ता. ३०) १४९ व्या अभ्यासक्रमात ‘राष्ट्रपती कांस्यपदक’ मिळविणारी देशातील पहिली महिला छात्र ठरली. त्यासोबतच तिला सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू एअर कॅडेटचा मानही मिळाला.

