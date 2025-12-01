Motivational Story : एनआयटीचा प्रवेश सोडून एनडीएमध्ये सिद्धी जैनचा ऐतिहासिक विजय; राष्ट्रपती कांस्यपदक मिळवणारी देशातील पहिली महिला

पुणे : ‘एनआयटी’मध्ये मिळालेला प्रवेश बाजूला सारत, हवाई दलाचे स्वप्न मनाशी बाळगलेल्या सिद्धी जैनने घेतलेला मोठा निर्णय आज इतिहास ठरला आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) दुसऱ्याच प्रयत्नात यश मिळवणारी सिद्धी रविवारी (ता. ३०) १४९ व्या अभ्यासक्रमात ‘राष्ट्रपती कांस्यपदक’ मिळविणारी देशातील पहिली महिला छात्र ठरली. त्यासोबतच तिला सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू एअर कॅडेटचा मानही मिळाला..खेत्रपाल मैदानावर सिद्धीने तीन वर्षांच्या कठोर प्रशिक्षणाची, शिस्तीची आणि पुरुष छात्रांसोबत खांद्याला खांदा लावून केलेल्या कामगिरीची सर्वोच्च कमाई आज पदकाच्या रूपाने हातात घेतली. या वेळी पदक स्वीकारताना भावुक झालेली सिद्धी म्हणाली, ‘‘मी एनआयटीमध्ये प्रवेश घेतला होता; पण जेव्हा माझे नाव प्रबोधिनीच्या गुणवत्ता यादीत आले, तेव्हा प्रबोधिनीची निवड केली. हा निर्णय आतल्या आवाजाने घेतला. .पुरस्कार स्वीकारताना त्या व्यासपीठावर उभे राहणे अविश्वसनीय होते. असा क्षण मी कधी कल्पनाही केला नव्हता. मनात फक्त कृतज्ञताच होती.’’ उत्तर प्रदेशातील उझानीची रहिवासी असलेली सिद्धी लष्करी संस्कार असलेल्या कुटुंबातून आली. पिढ्यान्पिढ्या गणवेशाची परंपरा जपणाऱ्या या घरातील मुलीने आज तिच्या गावाचे नाव देशभर पोहोचवले. सिद्धी आता डुंडीगल येथील हवाई दल अकादमीत अंतिम प्रशिक्षणासाठी दाखल होणार आहे. तिथून पुढे तिची भारतीय हवाई दलात अधिकृत नियुक्ती होईल..Baramati Crime : युवतीवर अत्याचार; दोघांवर गुन्हा दाखल.सिद्धीने दाखवून दिले की, संधी मिळाल्यास मुली काहीही साध्य करू शकतात. ती देशभरातील तरुणींसाठी प्रेरणास्थान आहे. तिच्यासारख्या मुलींमुळे गणवेशाचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुलींचा आत्मविश्वास वाढतो.- तृप्ती जैन, सिद्धीची आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.