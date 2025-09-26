पुणे

Singhgad Road : सिंहगड रोड परिसरात ‘स्वच्छता ही सेवा २०२५’ अंतर्गत भव्य श्रमदान

Swachhata Hi Seva : सिंहगड रोड परिसरात ‘स्वच्छता ही सेवा २०२५’ उपक्रमांतर्गत हजारो नागरिकांनी एकत्र येत तब्बल ६.७ टन कचरा गोळा करत परिसर स्वच्छ ठेवण्याचा संदेश दिला.
धायरी : पुणे महानगरपालिकेच्या सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत ‘स्वच्छता ही सेवा २०२५’ या उपक्रमांतर्गत गुरुवारी (ता. २५) ‘एक तास – एक साथ श्रमदान’ हा उपक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. या मोहिमेत सिंहगड रोड परिसरातील एकूण आठ ठिकाणी स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले.

