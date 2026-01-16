मतदान केंद्र क्रमांक 2 वातावरण
लोगो ः मतदान केंद्र क्रमांक 2
सिंहगड केंद्रावर मतमोजणीचा ''कासववेग''
आत तीन फेऱ्यांच्या मोजणीनंतर केवळ एका फेरीची माहिती बाहेर
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता.१६ : सोलापूर महापालिका निवडणुकीच्या निकालाची प्रतीक्षा संपूर्ण शहराला लागलेली असताना, सिंहगड कॉलेज येथील केंद्रावर मात्र मतमोजणी कमालीची संथगतीने पाहायला मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या विस्कळित नियोजनामुळे मतमोजणी प्रक्रियेचा बोजवारा उडाला. चार तास उलटूनही केवळ एका प्रभागाचा निकाल हाती देण्यात येत होता. फेरीनिहाय निकाल माध्यमांपर्यंत पोचवण्यासाठी देखील बराच वेळ लागत होता.
नियोजनाचा फज्जा; यंत्रणा सुस्त
सिंहगड कॉलेज केंद्रात प्रभाग क्रमांक ५, ६, ७ आणि १५ ची मतमोजणी सकाळी १० वाजता सुरू झाली. प्रत्येक प्रभाग वेगळा मोजणी करण्यात येणार, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र, दुपारी दीड वाजेपर्यंत केवळ एकाच प्रभागाचे चित्र स्पष्ट होऊ शकले. इतर ठिकाणी तोपर्यंत सर्व प्रभागांचे निकाल जवळपास लागले होते. प्रत्येक फेरीचे निकाल वेळेवर घोषित करण्याऐवजी तो राखून ठेवला जात असल्याचा गंभीर आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. "पूर्ण फेऱ्या झाल्याशिवाय निकाल देणार नाही," या भूमिकेमुळे सर्वांचीच अडचण झाली.
विजेते जाहीर, पण प्रमाणपत्रासाठी अडवणूक
दुपारी दीडच्या सुमारास प्रभाग क्रमांक ५ ची मतमोजणी पूर्ण झाली. मात्र, विजयी उमेदवारांना विजयाचे प्रमाणपत्र देण्यास प्रशासनाने नकार दिला. "सर्व प्रभागांचे निकाल एकत्र दिले जातील," असे सांगत उमेदवारांना माघारी धाडले.
------------------------
प्रभाग 15 चा निकाल न घेताच पत्रकार निघाले
माहिती व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाल्याने पत्रकारांना अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागली. माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने प्रसारमाध्यमांतूनही तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
-------------------------
निवडणूक यंत्रणेचे वेळ व माहितीचे नियोजन शून्य
मतमोजणी फेरीनिहाय पार पडल्यानंतर ती जाहीर केली जात नव्हती. मतमोजणी केंद्रातील तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर बाहेर एका फेरीची माहिती पोच होत होती. यामुळे सर्वांचाच वेळ वाया जात होता. निकाल जाहीर करण्याच्या या कासवगतीमुळे उमेदवार व कार्यकर्ते दोघेही संतप्त झाले होते.
