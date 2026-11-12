Sinhagad Fort : ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी सभापती युवराज काकडे कटिबद्ध; सिंहगडावर दीपावली पहाट कार्यक्रमात विविध सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन

सुनील जगतापउरुळी कांचन:- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या व स्वराज्याचे तिसरे छत्रपती राजाराम महाराज आणि नरवीर सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्य व बलिदानाने पवित्र झालेल्या ऐतिहासिक भूमी किल्ले सिंहगडावर दीपावली पहाट कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला.समाधी सुशोभीकरण,पूजन,लाठी-काठी प्रात्यक्षिके आणि शिवव्याख्यान अशा विविध उपक्रमांमुळे दीपावली पाडव्याचा हा सोहळा अतिशय उत्साहपूर्ण आणि अविस्मरणीय ठरला..दीपावली सणाचे औचित्य साधून गडावरील छत्रपती राजाराम महाराजांचे समाधीस्थळ,नरवीर सुभेदार तानाजी मालुसरे यांचे स्मारक तसेच येथील अमृतेश्वर मंदिर परिसरात,हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज हिरामण काकडे यांच्या सहकार्याने विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती.या विद्युत रोषणाईमुळे सिंहगडाचे सौंदर्य अधिकच खुलून आले होते.गडप्रेमी आणि शिवभक्तांनीही या आकर्षक रोषणाईचा मनमुराद आनंद घेतला.यावेळी हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे,सदस्य युवराज वांजळे,शुभांगी खिरीड,माजी सदस्य व गड-किल्लेप्रेमी दत्तात्रय जोरकर,सिंहगडाचे अभ्यासक डॉ.नंदकिशोर मते,कार्यक्रमाचे आयोजक ॲड.मारुतीआबा गोळे,राष्ट्रवादीचे सुधाकर गायकवाड यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिवभक्त उपस्थित होते..किल्ले सिंहगडचा वढू-तुळापूरच्या धर्तीवर,सुमारे २५० कोटी रुपयांचा विकास आराखडा गेल्या अनेक वर्षांपासून तयार असून,तो शासनस्तरावर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.या विकास आराखड्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी,यासाठी स्थानिक आमदार भीमराव तापकीर,जिल्हा परिषद सदस्य रुपाली रमेश कोंडे,पंचायत समिती सदस्य युवराज वांजळे आणि शुभांगी खिरीड यांच्या सहकार्याने राज्य शासनाकडे प्रभावीपणे पाठपुरावा करणार असल्याचेही यावेळी सांगितले..छत्रपती राजाराम महाराजांच्या समाधी स्थळाजवळ स्वातंत्र्य काळापासून आजतागायत कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने,पुण्यतिथी कार्यक्रमाच्या वेळी तात्पुरत्या वीज व्यवस्थेसाठी मोठी कसरत करावी लागते.काकडे यांनी महावितरणच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून छत्रपती राजाराम महाराजांचे समाधी स्थळाजवळ कायमस्वरूपी विद्युत पुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक सूचना दिल्या..किल्ले शिवनेरी तसेच किल्ले रायगडच्या धर्तीवर किल्ले सिंहगडावरही भव्य प्रवेशद्वार अथवा स्वागत कमान उभारण्यात यावी,अशी मागणी शिवप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी केली.यासाठी लवकरच उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार यांचेकडे पाठपुरावा केला जाईल असे सांगत किल्ले सिंहगडावरील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. गडावर येणाऱ्या शिवभक्त आणि पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता या कुंड्या अपुऱ्या पडत आहेत. गडावरील स्वच्छता अबाधित राहावी आणि कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे,यासाठी हवेली पंचायत समितीच्या माध्यमातून गडावर नवीन कचरा कुंड्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सभापती काकडे यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.