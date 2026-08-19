Pune News: सिंहगडावर प्रवेशाची नवी पद्धत! ॲपद्वारे पूर्वनोंदणी, गर्दी वाढल्यास प्रवेश बंद, वन विभागाचा मोठा निर्णय

स्वातंत्र्यदिनी सिंहगड किल्ल्यावर दोन गटांमध्ये हिंसक संघर्ष झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले होते. यानंतर गर्दी टाळण्यासाठी वन विभागाने किल्ल्यात प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांची संख्या नियंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी सिंहगड किल्ल्यावर प्रचंड गर्दी जमल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिथे काही पर्यटकांनी महिलांशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. दोन गटांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान परिस्थिती चिघळली आणि दगडफेक व कपडे फाडण्याच्या घटना घडल्या..आता सिंहगड किल्ल्याला भेट देण्यापूर्वी पर्यटकांना किल्ले सिंहगड मोबाईल ॲपद्वारे आगाऊ बुकिंग भविष्यात करावं लागणार आहे. त्या संदर्भातलं ॲप वन विभागाने डेव्हलप केलं आहे. त्यामध्ये येणारी पर्यटकांची संख्या आणि गाड्यांची संख्या हे पाहिलं जाणार आहे. सिंहगड हा महाराष्ट्रातील पहिला किल्ला ठरणार आहे, जिथे प्रवेशासाठी ॲपद्वारे पूर्व-नोंदणी करणे आवश्यक असेल त्यानंतर ॲप-आधारित नोंदणी अनिवार्य केली जाईल..Pune Ganesh Festival: पुण्यात गणेशोत्सवात स्पीकर निर्बंधांवर मंडळांचा आक्षेप! त्रास होणाऱ्यांना मंडळ पैसे द्यायला तयार, कार्यकर्त्यांची आक्रमक भूमिका.सिंहगड हे पुणेकरांसाठी वीकेंडला भेट देण्याचे एक आवडते ठिकाण आहे. दरवर्षी वाढणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येमुळे, सुट्ट्यांमध्ये, घाटाच्या रस्त्यांवर अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती आणि अद्ययावतीकरणही केले जात आहे. देखरेख ठेवणे आव्हानात्मक आहे, कारण किल्ल्याकडे जाण्यासाठी अनेक पायवाटा आहेत. पर्यटक अनेकदा मुख्य प्रवेशद्वार टाळण्यासाठी याच मार्गांचा वापर करतात..यामुळे आता पर्यटकांना प्रवेशद्वारातूनच नियंत्रित पद्धतीने किल्ल्यात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल, विशेषतः सार्वजनिक सुट्ट्या आणि आठवड्याच्या शेवटी जेव्हा गर्दी जास्त असते. पुणे वन विभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी मनोज बारबोले यांच्या म्हणण्यानुसार, या ॲपमुळे अधिकाऱ्यांना दररोजच्या पर्यटकांच्या ओघाची रिअल-टाईम माहिती मिळेल. ज्यामुळे गर्दी वाढल्याचे लक्षात आल्यास त्यांना तात्काळ प्रवेश बंद करता येईल. आवश्यक चाचण्या घेतल्यानंतर हे ॲप लवकरच प्रभावी होईल एआयचा वापर ही आता केला जाणार आहे..Pune News : दुबईहून दिल्लीला येत असलेला तरुण पुणे विमानतळावर बेपत्ता; विमाननगर पोलिसांकडे तक्रार.हवेली आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचाव पथकाचे तानाजी भोसले यांनी सिंहगड येथे वन आणि वन्यजीव संरक्षणाची देखरेख करणे, वृक्षतोड आणि अतिक्रमणे रोखणे, पर्यटकांचे व्यवस्थापन करणे आणि पाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमार्फत चोवीस तास गस्त घालण्यासाठी एक समर्पित वन विभाग कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. नवीन उपाययोजनांचा उद्देश गर्दी टाळणे आणि या लोकप्रिय ऐतिहासिक किल्ल्याचे अधिक सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे हा आहे, जिथे शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशी विशेषतः मोठी गर्दी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.