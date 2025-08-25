Sinhagad Fort Missing Case : सिंहगडावरील बेपत्ता तरुण चार दिवसांनी आढळला

खडकवासला : सिंहगडावर बुधवारी बेपत्ता झालेला तरुण तब्बल शंभर तासांनी सुखरूप आढळला. गौतम आदिनाथ गायकवाड (वय २४, रा. हैदराबाद, तेलंगण) असे त्याचे नाव असून, आज सायंकाळी सात वाजता सिंहगडावरील नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीमागील परिसरात स्थानिक नागरिकांना तो आढळून आला. .गौतम सिंहगडावर सापडल्यावर स्थानिक नागरिकांनी त्याला खाली आणले. त्यानंतर खानापूर येथील रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत, अशी माहिती हवेली पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी दिली..Pune Rain Update : पुण्यात पुढील दोन दिवस हलक्या सरींचा अंदाज, वेधशाळेचा इशारा.गौतम हा मित्रांसोबत बुधवारी सिंहगडावर आला होता. मोबाईल मित्राकडे ठेवून, लघुशंकेसाठी तो गेला. मात्र, परत आला नाही. संध्याकाळी त्याची चप्पल कड्यालगत सापडल्याने मित्रांनी पोलिसांत तक्रार दिली. पाऊस व धुक्यामुळे अडथळे येत असूनही तीन दिवस त्याचा शोध घेण्यात आला..आज पोलिस, नागरिक, वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन पथक व नातेवाइकांनी शोधमोहीम राबवली. मोहिमेत ६८ जण सहभागी झाले. मात्र, शोध थांबल्यानंतर चार तासांनी तो समाधीमागील परिसरात पर्यटकांना दिसून आला. त्याने मदतीसाठी आरडाओरड केली. पर्यटकांनी ही माहिती स्थानिक नागरिकांना दिली. गौतम अत्यंत थकलेला, गारठलेला असून, अंगावर माराची चिन्हे होती, असे ग्रामस्थ संजय गायकवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.