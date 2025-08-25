पुणे

Sinhagad Fort Missing Case : सिंहगडावरील बेपत्ता तरुण चार दिवसांनी आढळला

Sinhagad Fort Missing Case : सिंहगडावर १०० तासांपासून बेपत्ता असलेला हैदराबाद येथील तरुण स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने समाधीमागील भागात सुखरूप सापडला.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला : सिंहगडावर बुधवारी बेपत्ता झालेला तरुण तब्बल शंभर तासांनी सुखरूप आढळला. गौतम आदिनाथ गायकवाड (वय २४, रा. हैदराबाद, तेलंगण) असे त्याचे नाव असून, आज सायंकाळी सात वाजता सिंहगडावरील नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीमागील परिसरात स्थानिक नागरिकांना तो आढळून आला.

