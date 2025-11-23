Pune Traffic Update : आज मध्यरात्रीपासून सिंहगड घाट वाहतुकीसाठी बंद; प्रशासनाचा आदेश; हे आहेत पर्यायी मार्ग!

खडकवासला : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धा-२०२६’च्या अनुषंगाने सिंहगड घाट परिसरात सुरू असलेल्या डांबरीकरणाच्या कामामुळे २४ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जारी केले आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच पोलिस अधीक्षक (पुणे ग्रामीण) यांच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला..स्पर्धकांची सुरक्षितता आणि रस्त्यावरील काम सुरळीत पार पाडावे, यासाठी गोळेवाडी चौक ते सिंहगड घाट (कोंढणपूर बाजू) हा मार्ग पूर्णपणे बंद केला जाणार आहे. या काळात सिंहगड किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पर्यटकांची आणि स्थानिकांची वाहतूकही खोळंबणार आहे. नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले..Pune Politics:'पुणे जिल्ह्यात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची शिवसेनेबरोबर युती'; दौंडमध्ये भाजपची निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार...पर्यायी मार्गपानशेत, खानापूर, डोणजे आणि आतकरवाडी परिसरातील नागरिकांनी डोणजे चौक-खडकवासला-किरकटवाडी-नांदेड सिटी-वडगाव, धायरीमार्गे (पुणे-बंगळूर महामार्ग-एनएच-४८) वापरून खेड-शिवापूरकडे प्रवास करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले.कामाचा कालावधी२४ नोव्हेंबर मध्यरात्रीपासून २६ नोव्हेंबर रात्री १२.०० या कालावधीत करण्यात येणार आहे.महत्त्वाचा बदलसिंहगड किल्ल्याकडे जाणारी सर्व पर्यटकांची वाहतूक बंदपानशेत, खानापूर, डोणजे, आतकरवाडी येथून सिंहगड घाटमार्गे खेड-शिवापूरकडे जाणारी वाहतूक बंद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.