पुणे

Pune Traffic Update : आज मध्यरात्रीपासून सिंहगड घाट वाहतुकीसाठी बंद; प्रशासनाचा आदेश; हे आहेत पर्यायी मार्ग!

Sinhagad Ghat Road : सिंहगड घाटमार्ग २४ ते २६ नोव्हेंबरदरम्यान सायकल स्पर्धा आणि डांबरीकरणामुळे पूर्णपणे बंद राहणार आहे. पर्यटक आणि स्थानिकांनी प्रशासनाने दिलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.
District Administration Orders Complete Traffic Closure at Sinhagad From Today

District Administration Orders Complete Traffic Closure at Sinhagad From Today

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धा-२०२६’च्या अनुषंगाने सिंहगड घाट परिसरात सुरू असलेल्या डांबरीकरणाच्या कामामुळे २४ ते २६ नोव्हेंबर या कालावधीत वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जारी केले आहेत. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच पोलिस अधीक्षक (पुणे ग्रामीण) यांच्या अहवालानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
update
rto
Traffic
Khadakwasala Dam
Panshet
sinhagad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com