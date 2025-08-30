पुणे

Sinhagad Half Marathon : सिंहगड हाफ मॅरेथॉन येत्या २८ सप्टेंबरला; इतिहास, व्यायाम आणि निसर्ग संवर्धनाचा संदेश

Pune Events 2025 : २८ सप्टेंबरला सिंहगडाच्या पायथ्याशी पार पडणाऱ्या हाफ मॅरेथॉनद्वारे इतिहास, निसर्ग आणि फिटनेसचा संगम अनुभवता येणार आहे.
पुणे : स्वानंद सोशल फेडरेशन आयोजित आणि पुणे वन विभाग, पुणे ग्रामीण पोलिस विभाग व फिटनेस फर्स्ट यांच्यातर्फे सिंहगड हाफ मॅरेथॉनचे २८ सप्टेंबरला आयोजन करण्यात आले आहे.

