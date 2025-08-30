Sinhagad Half Marathon : सिंहगड हाफ मॅरेथॉन येत्या २८ सप्टेंबरला; इतिहास, व्यायाम आणि निसर्ग संवर्धनाचा संदेश

पुणे : स्वानंद सोशल फेडरेशन आयोजित आणि पुणे वन विभाग, पुणे ग्रामीण पोलिस विभाग व फिटनेस फर्स्ट यांच्यातर्फे सिंहगड हाफ मॅरेथॉनचे २८ सप्टेंबरला आयोजन करण्यात आले आहे. .सिंहगडाच्या पायथ्याजवळील कृष्णाई वॉटर पार्क येथून या मॅरेथॉनची सुरूवात होणार आहे. ही मॅरेथॉन २१ किलोमीटर (हाफ मॅरेथॉन), १० किलोमीटर (चॅलेंज रन) आणि ५ किलोमीटर (फन रन) या गटांत होणार आहे. प्रत्येक गटातील प्रथम तीन विजेत्यांना बक्षीसे देण्यात येणार आहेत. सिंहगड किल्ला स्वच्छ ठेवावा, किल्ला वाचवा आणि निसर्ग जपा, या संकल्पनेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ही स्पर्धा होणार आहे. आव्हानात्मक डोंगरी घाट रस्त्यांतून या मॅरेथॉनचा मार्ग आहे. दैनिक ‘सकाळ’ या स्पर्धेचा मीडिया पार्टनर आहे..‘‘या मॅरेथॉनमुळे तुम्हाला इतिहासाची ओळख, व्यायामाची प्रेरणा आणि निसर्ग संवर्धनाचा संदेश मिळेल. या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी व्हा, सिंहगडाचा इतिहास अनुभवा आणि शर्यतीनंतरची कांदा-भजी आणि मटका-दही, नक्कीच घ्या,’’ असे आवाहन संस्थेचे आयोजक साहिल शहा, विजय गायकवाड आणि श्रुती साठे यांनी केले आहे..पुणे नेहमीच ऊर्जावान धावपटूंनी गजबजलेले असते. पोलिस संघ केवळ रस्त्यांची सुरक्षा करणार नाहीत तर स्पर्धकांना प्रोत्साहन देणार आहेत.- संदीपसिंह गिल, पोलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीणही स्पर्धा केवळ शर्यत नाही, तर इतिहास अनुभवण्याची व किल्ले संवर्धनाचा भाग होण्याची संधी आहे.- संजीव शाह, सिंहगड सोशल फेडरेशनजास्तीत जास्त पुणेकर आणि इतर ठिकाणचे धावपटू या ऐतिहासिक स्पर्धेत सहभागी व्हावेत, हा उपक्रम निसर्ग संवर्धन आणि किल्ले संवर्धनासाठी महत्त्वाचा आहे.- आशिष ठाकरे, वनसंरक्षक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.