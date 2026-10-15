Pune Leopard News: सिंहगडाच्या पश्चिमेकडे बिबट्याची दहशत; तासाभरात तीन दुचाकीस्वारांवर हल्ले, युवती जखमी

खडकवासला : सिंहगडाच्या पश्चिमेकडील घेरा सिंहगड गावाच्या हद्दीत खानापूर–रांजणे–पाबे रस्त्यावरील बापूजी बुवा मंदिर परिसरात मंगळवारी (ता. १३) सायंकाळी बिबट्याने तीन दुचाकीस्वारांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या. यामध्ये एका युवतीला बिबट्याचा पंजा लागल्याने ती जखमी झाली असून, तिच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पंचायत समितीचे माजी सदस्य नितीन वाघ यांनी ही माहिती दिली..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.बापूजी बुवा मंदिर परिसरातील हा रस्ता जंगलातून जात असून, येथे डोंगराचा उतार आहे. मंगळवारी सायंकाळी सुमारे तासाभराच्या कालावधीत बिबट्याने तीन दुचाकीस्वारांना लक्ष्य केल्याचे स्थानिक नागरिकांकडून सांगण्यात आले.पहिली घटना सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. आंबेगाव बुद्रुक येथे राहणारे ओम शिंदे आणि तुषार कांबळे हे खामगावहून खानापूरकडे दुचाकीने जात असताना बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर हल्ला केला. या वेळी बिबट्या दुचाकीच्या चाकाला धडकला. त्यानंतर आवाज करत बिबट्या डोंगराच्या खालच्या दिशेने निघून गेला..दुसऱ्या घटनेत थोपटेवाडी येथील धोंडीबा थोपटे हे मुलगी सोनाली आणि तिच्या मैत्रिणीसह खानापूरहून थोपटेवाडीकडे जात होते. त्यावेळी बिबट्याने त्यांच्या दुचाकीवर झडप घातली. यात सोनाली हिला बिबट्याचा पंजा लागला. तिला तातडीने खानापूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.तिसऱ्या घटनेत कोंडगाव येथील एक तरुण दुचाकीने गावाकडे जात असताना बिबट्या त्याच्या मागे लागला. दुचाकीच्या मागे बिबट्या साधारण १५ ते २० फूट धावत आल्याचे तरुणाने सांगितले..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...नागरिकांत घबराटबिबट्याने हल्ला केल्याच्या घटना घडल्याने खानापूर, रांजणे, पाबे परिसरांतील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या घटनांची माहिती मिळताच भांबुर्डा येथील वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी रवाना झाल्याची माहिती घेरा सिंहगड वनसंरक्षण समितीचे सदस्य दत्तात्रेय जोरकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.