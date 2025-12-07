Sinhagad News : सिंहगडावर पुन्हा मद्य जप्त; २१ दिवसांत दुसरी घटना असूनही प्रशासनातील दिरंगाई कायम!

खडकवासला : सिंहगडावर जाणाऱ्या वाहनातून मागील २१ दिवसांत दुसऱ्यांदा मद्य आढळण्याची घटना आज घडली आहे. वाहनचालकांकडून वन संरक्षण समितीच्या वतीने दंडात्मक कारवाई केली असली, तरी अशा मद्यपींना धडा शिकवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वन, गृह, पुरातत्त्व, महसूल आणि उत्पादन शुल्क या विभागांकडून कोणतीही ठोस पावले उचलताना दिसत नाहीत..आज रविवारी संध्याकाळी साडेचार ते पावणे पाचच्या दरम्यान मुंबई आरटीओच्या अंतर्गत नोंद असलेली एक कार सिंहगडाच्या दिशेने निघाली होती. गोळीवाडी येथील वनविभागाच्या उपद्रवशुल्क नाक्यावर हे वाहन तपासणीसाठी थांबविले. उपद्रवशुल्क घेत असताना संरक्षण समितीच्या सुरक्षा रक्षकांनी वाहनचालकांना गाडीत मद्य आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. तसेच धूम्रपानाचे साहित्य आहे का, असे विचारल्यावर त्यांनी सिगरेट दाखवली. ती जप्त केली..Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते.दरम्यान, वाहनातील चारही व्यक्तींचे हावभाव संशयास्पद वाटल्याने सुरक्षारक्षक धनराज सांबरे, अनिल जोरकर, सचिन थोपटे, निलेश पायगुडे शंकर डोंगरे, आणि नितीन गोळे यांनी त्यांना वाहनातून खाली उतरून तपासणीस सहकार्य करण्यास सांगितले. त्यानुसार तिघेजण तातडीने खाली उतरले; मात्र एक जण उतरण्यास नाखूष होता. वारंवार सूचना दिल्यानंतर शेवटी चौथी व्यक्तीही खाली आली. त्यानंतर वाहनाची पाहणी केली असता सीटखाली मोठी मद्याची बाटली आढळून आली. संबंधित वाहनचालकांवर ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या कारवाईचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले असून, जप्त केलेले मद्य जागेवरच रस्त्यावर ओतून नष्ट करण्यात आले..या पूर्वी १६ नोव्हेंबर रोजी सिंहगडावर जाणाऱ्या एका आलिशान वाहनातील चालक व सहकाऱ्यांनी गाडीतच उघडपणे मद्यपान करीत होते. त्यांना गाडी बाजूला घेण्यास सांगितल्यावर ते पळून गेले होते. पुढे त्यांना हवेली पोलिसांनी अडविले होते. सिंहगड परिसर वनविभागाच्या अखत्यारित असून, तो पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रात येतो. त्यामुळे येथे मद्यपान, धूम्रपान आणि मांसाहारास सक्त मनाई आहे. वनसंरक्षण समितीमार्फत उपद्रवशुल्क घेण्याची व्यवस्था आहे. यावेळी वाहनांमध्ये प्रतिबंधित साहित्य आहे का, याबाबत चौकशी केली जाते. गर्दीच्या वेळेत प्रत्यक्ष पाहणी करणे शक्य नसल्यामुळे काही वेळा फक्त विचारणा करूनच वाहन सोडावे लागते..Sinhagad Fort: खासदार नीलेश लंकेंचा पुढाकार! सिंहगडावर ‘आपला मावळा’कडून स्वच्छता; शेकडो शिवभक्तांचा सहभाग...गड किल्ल्यावर अशा मद्यपींना रोखण्यासाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेत याबाबत नवीन विधेयक मांडले आहे. गड- किल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना एक लाख रुपयांचा दंड आणि दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. तरीदेखील राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांकडून याबाबत कोणतीही निर्णायक पावले दिसून येत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.