Pune News : सिंहगडावर बेपत्ता झालेला तरुण कसा सापडला? चार दिवस अन्न-पाण्याशिवाय कड्यात अडकलेला...

A 24-year-old youth trapped at Sinhagad fort found after 4 days without food and water : सिंहगडावर बुधवारी मित्रांसमवेत फिरायला गेलेला २४ वर्षीय तरुण रविवारी सायंकाळी सात वाजता तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीमागे आढळून आला. गौतम आदिनाथ गायकवाड असं या तरुणाचं नाव आहे. त्याला गडावरील स्थानिक नागरिकांनी त्याला सुरक्षितपणे खाली आणण्यासाठी मदत केली. त्यानंतर त्याला खाजगी रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. .यासंदर्भात बोलताना पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी सांगितले.की सिंहगडावर गौतम बुधवारी मित्रांसोबत आला होता. फोटो- व्हिडिओ काढल्यानंतर मोबाईल मित्राकडे ठेवून लघुशंकेसाठी गेला होता. मात्र परत न आल्याने तो बेपत्ता झाला. संध्याकाळी चार वाजता त्याची चप्पल कड्या लागत सापडल्याने मित्रांनी हवेली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती..Pune News : सीएनजी 'हायड्रो टेस्टिंग'चे दर तब्बल चारपट वाढले; चालकांमध्ये नाराजी, आंदोलनाचा इशारा .पुढे पोलिसांनी सांगितलं की पाऊस, धुके आणि वाऱ्यामुळे अडथळे येत असूनही तीन दिवस कसून शोध घेण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी नागरिक, वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन पथके व नातेवाईकांसह जंगी शोध मोहीम हाती घेतली. रविवारी सकाळी ९ ते दुपारी ३ पर्यंत रॅपलिंगसह तलाव, कडे, मेटावर विविध वाडे, गवताळ भागात तपासणी झाली. मोहिमेत ६८ सदस्य सहभागी झाले होते. मात्र शोध थांबल्यानंतर चार तासांनी तो समाधी मागील परिसरात पर्यटकांना दिसून आला..गौतम हा १०० तास गडावर चार दिवस अन्न-पाण्याशिवाय होता. त्याने मदतीसाठी आरडाओरड केल्यानंतर पर्यटकांना त्याची माहिती मिळाली. त्यांनी ही बाब स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात आणून दिली. तो गडावर सापडल्याची माहिती मिळाल्यावर संजय गायकवाड, संगीता मंडले, गोपीनाथ गोफणे, मानव गायकवाड, विजय खाटपे, अमोल पढेर यांच्यासह अनेक विक्रेते त्याच्या मदतीला धावले. तो अत्यंत थकलेला व गारठलेला आहे. अंगावर मार लागलेली चिन्हे दिसत होती. असे मदत करणारे स्थानिक ग्रामस्थ संजय गायकवाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले..Pune Rain Update : पुण्यात पुढील दोन दिवस हलक्या सरींचा अंदाज, वेधशाळेचा इशारा.स्थानिकांनी गारठलेला असल्याने त्याला एका ठिकाणी आणले. त्याला रघ, चादरमध्ये त्याला गुंडाळले होते. त्याला दोन्ही बाजूला आधार देऊन वाहन तळा पर्यंत चालत घेऊन आले. त्यानंतर, खानापूर येथील १०८ च्या रुग्णवाहिकेतून त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याच्यावर आता उपचार सुरू आहेत.