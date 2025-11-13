पुणे

Sinhagad Road : अधांतरी सांगाड्यामुळे अपघाताचा धोका; सिंहगड रस्ता परिसरात अतिक्रमण विभागाकडून जुजबी कारवाई

Incomplete Demolition Poses Accident Risk : सिंहगड रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर महापालिकेने जुजबी कारवाई करत अनधिकृत जाहिरात फलकाचे बांबूचे सांगाडे धोकादायक स्थितीत तसेच सोडल्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला असून, अतिक्रमण विभागाला कळवूनही उर्वरित बांबू काढण्यास प्रशासनाकडून विलंब होत आहे.
सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्ता परिसरातील अतिक्रमणांवर महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, कारवाईत केवळ जाहिरात पडदा काढून त्याच्या बांबूच्या सांगाड्याचा काही भाग तसाच हवेत धोकादायक स्थितीत अधांतरी ठेवला आहे. यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.

