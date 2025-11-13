Sinhagad Road : अधांतरी सांगाड्यामुळे अपघाताचा धोका; सिंहगड रस्ता परिसरात अतिक्रमण विभागाकडून जुजबी कारवाई

सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्ता परिसरातील अतिक्रमणांवर महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, कारवाईत केवळ जाहिरात पडदा काढून त्याच्या बांबूच्या सांगाड्याचा काही भाग तसाच हवेत धोकादायक स्थितीत अधांतरी ठेवला आहे. यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे..सिंहगड रस्ता परिसरातील अनधिकृत फलकांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली. धायरीतील मुख्य रस्त्यावरील आकाशदीप सोसायटीच्या समोरील भागात असलेल्या एका दुकानासमोरील फलक महापालिकेने कारवाई करून काढला. मात्र, केवळ जुजबी कारवाई करण्यात आल्याने नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे..Sangli Crime : कवठेमहांकाळला चाकू हल्ला; आठ जणांवर गुन्हा दाखल .फलकासाठी उभारलेल्या रचनेतील खाली असलेले बांबू काढण्यात आले. मात्र, वरच्या भागात उभारलेली बांबूची रचना अर्धवट स्थितीत तशीच आहे. या कारवाईला दहा ते बारा दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. मात्र, महापालिकेने उर्वरित लटकलेले बांबू अद्याप काढलेले नाहीत. हे बांबू खाली पडून अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत अतिक्रमण विभागाला कळवूनदेखील कारवाई होत नाही, असे स्थानिक नागरिक सचिन जाधव यांनी सांगितले..याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यावर लवकरच कारवाई करून काढून घेण्यात येईल.- गजानन नवघणे, आकाशचिन्ह परवाना निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.