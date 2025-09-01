Sinhagad Road Flyover : मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूलाचे उद्घाटन, नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने आधी पूर्ण

सिंहगड रस्ता : येथील बहुचर्चित बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या पुलाच्या उद्घाटनामुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच नियोजित वेळेच्या सहा महिने आधी उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. .सिंहगड रस्ता येथील वीर शिवा काशिद चौक माणिक बाग ते कै. प्रकाश इनामदार चौक विश्रांतीनगर दरम्यान १.५४ किमी लांबीच्या उड्डाणपूलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.यावेळी मुख्यमंत्री यांनी कोनशिला अनावरण करत,वाहनातून प्रत्यक्ष पुलावर जाऊन पाहणी केली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या प्रयत्नाने सिंहगड रस्त्यावरील नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळाला आहे..यावेळी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहो, उपसभापती विधानपरिषद डॉ.नीलम गोऱ्हे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार योगेश टिळेकर, आमदार सुनील कांबळे, आमदार बापू पठारे, मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार,भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे, माजी आमदार जगदीश मुळीक, माजी नगरसेवक दीपक मिसाळ, श्रीनाथ भिमाले, करण मिसाळ, माजी नगरसेवक श्रीकांत जगताप, प्रसन्न जगताप, ज्योती गोसावी, मंजूषा नागपुरे, सचिन मोरे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यासह शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..सिंहगड रस्ता परिसरात वाहतुकीचा ताण प्रचंड असतो. त्यामुळे सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या उड्डाण पुलाचे कामाचे भूमिपूजन केले होते. फनटाईम थिएटर ते विठ्ठलवाडी या दरम्यान सुमारे २.५ किमीचा पुण्यातील सर्वात लांब उड्डाणपूल निर्माण झाला याचा आनंद आहे. या कामासाठी एकूण ११८ कोटी रुपये खर्च आला आहे. नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने आधी पूर्ण तयार झालेला आहे.त्यामुळे या भागातील नागरिकांना आता हा प्रवास अधिक सोपा, जलद आणि सुलभ होणार आहे. सिंहगड रस्ता परिसरातील दीर्घकाळाची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, अशी माहिती राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली..प्रमुख टप्पेप्रथम टप्पा (१५ ऑगस्ट, २०२४): राजाराम पूल चौकातील ५२० मी. लांबीचा उड्डाणपूल (खर्च १५ कोटी).दुसरा टप्पा (१ मे, २०२५): विठ्ठलवाडी ते फनटाईम, २.१ किमी लांबीचा पूल (खर्च ६१ कोटी).तिसरा टप्पा (१ सप्टेंबर, २०२५): वीर शिवा कशिद चौक माणिकबाग ते कै. प्रकाश इनामदार चौक, १.५४ किमी लांबीचा पूल (खर्च ४२ कोटी)..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ दोन मिनिटे 42 सेकंदात उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केले आणि ते पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना झाले. या कार्यक्रमास प्रवेश न मिळाल्यामुळे अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली तसेच नगरसेवक आणि पदाधिकारी यांच्यासाठी कार्यक्रमापूर्वीच प्रवेश पत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.