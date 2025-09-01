पुणे

Sinhagad Road Flyover : मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिंहगड रस्त्यावरील उड्डाणपूलाचे उद्घाटन, नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने आधी पूर्ण

CM Devendra Fadnavis : सिंहगड रस्त्यावरील १.५४ किमी लांबीच्या उड्डाणपूलाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन, पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा.
Sinhagad Road Flyover
Sinhagad Road Flyover Sakal
जागृती कुलकर्णी
Updated on

सिंहगड रस्ता : येथील बहुचर्चित बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूलाचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या पुलाच्या उद्घाटनामुळे पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच नियोजित वेळेच्या सहा महिने आधी उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavis Latest News
Devendra Fadnavis criticizes state government
Pune traffic police
pune traffic
savitribai phule pune university traffic jam
Nashik- Pune highway
Pune airport closure
CM Devendra Fadnavis
Mumbai Pune transport update
Devendra Fadnavis October promise
Pune rain forecast
weather update Pune
Sinhagad Road Flyover inauguration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com