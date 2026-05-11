Marriage Scam: विवाहाचे आमिष दाखवून तरुणीची २१ लाखांची फसवणूक

पुणे : विवाहविषयक संकेतस्थळावर दोघांची ओळख झाली, त्याने तरुणीला विवाहाचे आमिष दाखवले आणि विश्वासाचा फायदा घेत २१ लाखांचा गंडा घातला. एवढेच नव्हे, तर पैसे परत देण्याच्या बहाण्याने चक्क खेळण्यातील नोटा देऊन आरोपी पसार झाला..याप्रकरणी एका ३२ वर्षीय तरुणीने सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी गोरखनाथ गावंडकर (रा. कडसुरे, जि. रायगड) याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नांदेड सिटी परिसरातील तक्रारदार तरुणीने गतवर्षी मार्चमध्ये एका विवाहविषयक संकेतस्थळावर नावनोंदणी केली होती. तिथे आरोपी गोरखनाथ याने तिच्याशी संपर्क साधला. आपण लग्न करूया, असे आमिष दाखवले. त्यानंतर आर्थिक अडचणीत असल्याचे भासवून त्याने वेळोवेळी महिलेकडून २१ लाख रुपये उकळले. महिलेला संशय आल्यानंतर तिने पैशांसाठी तगादा लावला. त्यावर पैसे परत देतो असे सांगून आरोपीने तरुणीला सिंहगड रस्ता परिसरातील एका हॉटेलमध्ये बोलावून घेतले. तिथे एका पिशवीत ५० लाख रुपयांचे नोटांचे बंडल असल्याचे सांगत त्याने ती पिशवी तरुणीच्या हातात टेकवली. आता घाईत आहे, उर्वरित रक्कम मला आरटीजीएसने पाठव असे सांगून आरोपीने तिथून पळ काढला..काही वेळाने महिलेने ती पिशवी उघडून पाहिली, तेव्हा त्यांना धक्काच बसला. २१ लाखांच्या बदल्यात त्या पिशवीत चक्क लहान मुलांच्या खेळण्यातील बनावट नोटा भरलेल्या होत्या. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पोलिसांत धाव घेतली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनय पाटणकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तो सध्या फरार आहे.