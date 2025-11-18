पुणे

Khadakwasla News : पर्यटकांकडून मोटारीत मद्यपान! सिंहगडावर जातानाची स्थिती; कारवाई कोण करणार यावरून संभ्रम

सिंहगडावर जाणाऱ्या एका खासगी आलिशान वाहनातील चालक व सहकाऱ्यांनी वाहनातच उघडपणे मद्यपान केल्याची घटना रविवारी गोळेवाडी उपद्रव शुल्क नाक्यावर उघड झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
खडकवासला - सिंहगडावर जाणाऱ्या एका खासगी आलिशान वाहनातील चालक व सहकाऱ्यांनी वाहनातच उघडपणे मद्यपान केल्याची घटना रविवारी गोळेवाडी उपद्रव शुल्क नाक्यावर उघड झाली. वन सुरक्षारक्षकांनी वाहन बाजूला घेण्यास सांगूनही चालकाने तेथून पळून जाण्याच्या उद्देशाने वाहन भरधाव पुढे नेले.

