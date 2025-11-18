Khadakwasla News : पर्यटकांकडून मोटारीत मद्यपान! सिंहगडावर जातानाची स्थिती; कारवाई कोण करणार यावरून संभ्रम

खडकवासला - सिंहगडावर जाणाऱ्या एका खासगी आलिशान वाहनातील चालक व सहकाऱ्यांनी वाहनातच उघडपणे मद्यपान केल्याची घटना रविवारी गोळेवाडी उपद्रव शुल्क नाक्यावर उघड झाली. वन सुरक्षारक्षकांनी वाहन बाजूला घेण्यास सांगूनही चालकाने तेथून पळून जाण्याच्या उद्देशाने वाहन भरधाव पुढे नेले..काही अंतरावर ग्रामीण वाहतूक पोलिसांनी वाहन अडवले. रक्षकांनी संपूर्ण माहिती दिल्यानंतर हवेली पोलिसांनी तपास करून कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, वनविभाग व पोलिस दोघांचेही कार्यक्षेत्र असल्याने नेमकी कारवाई कोण करणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.सिंहगड पायथ्याशी असलेल्या नाक्यावर चार ते पाच मद्यधुंद पर्यटक कारमध्येच दारू पीत असल्याचे रक्षकांच्या लक्षात आले. ऑनलाइन उपद्रव शुल्क भरतानाच त्यांच्या वाहनात उघडपणे मद्यपान सुरू होते. गाडीतील सीट व पायाजवळ अर्धवट बाटल्या होत्या. रक्षकांनी वाहन थांबवण्याचा प्रयत्न केला; पण पर्यटक पुढे निघून गेले. तत्परतेने पाठलाग करून ३००-४०० मीटरवर पोलिसांच्या तपासणी नाक्यावर वाहन अडवण्यात आले..सिंहगड हे नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे बलिदानस्थळ आणि छत्रपती राजाराम महाराज यांचे समाधीस्थान असलेले पवित्र व ऐतिहासिक स्मारक आहे. अशा ठिकाणी मद्यपानाचे प्रकार गडाची प्रतिमा व पर्यावरणाला बाधक असल्याचे नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.पोलिसांनी वाहन बाजूला घेऊन चौकशी सुरू केली असून ‘योग्य ती कारवाई करू,’ अशी माहिती दिली आहे. आता हवेली पोलिसांकडून तसेच वन विभागाकडून या पर्यटकांवर काय कारवाई केली जाणार, याकडे शिवभक्त, शिवप्रेमी व वनप्रेमींचे लक्ष लागले आहे..कारमधील व्यक्ती सरकारी आस्थापनेशी संबधित होत्या. त्यांनी मद्यपान केलेले नव्हते. त्यांनी गाडीत ठेवलेले मद्य बाहेर काढून ठेवले आणि त्यानंतर गडावर गेले.- वैशाली पाटील, निरीक्षक, हवेली पोलिस ठाणेगोळेवाडी-डोणजे येथील उपद्रव शुल्क नाक्यावर झालेली घटना मला समजलेली नाही. मी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून माहिती घेत आहे. सध्या वनमंत्री दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत आहे.- मनोज बारबोले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (भांबुर्डा).संबंधित अधिकारी मोठ्या वाहनातून सिंहगडावर आले होते. मोठे वाहन नाक्याजवळ उभे ठेवून ते खासगी प्रवासी वाहनातून गडावर गेले. उपद्रव शुल्क नाक्यावर कर्मचाऱ्यांनी त्यांना गाडीत मद्यपान करताना पाहिले होते. मग ते मद्यपान करत नव्हते, तर नाक्यावर न थांबता पळून का गेले.- दत्ता जोरकर, सदस्य, वन संरक्षण समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.