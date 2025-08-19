Sinhagad Fort : प्लॅस्टिकमुक्त सिंहगडाचे स्वप्न कागदावरच, अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष; गडसंवर्धनासाठी तातडीच्या उपाययोजना हव्यात

खडकवासला : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत सक्षम मानल्या जाणाऱ्या घेरा सिंहगड संयुक्त वन संरक्षण समितीकडे तब्बल ४० कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही, सिंहगडावर प्लॅस्टिक बंदीची अंमलबजावणी मागील १८ वर्षांपासून फक्त कागदावरच दिसून येते. दरवर्षी पर्यावरण दिनानिमित्त या मोहिमेचा गाजावाजा केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात गडावरील प्लॅस्टिकच्या कचऱ्यात दिवसेंदिवस वाढ होत असून यावर उपाययोजना आवश्यक आहेत. .वनविभाग, पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन, जिल्हा परिषद किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणत्याही विभागाने या समस्येवर अद्याप ठोस पाऊल उचलल्याचे चित्र नाही. मागील महिन्यात गडावर अतिक्रमण कारवाई झाल्यानंतर खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना वनविभागाकडून स्टॉल देण्यात आले आहेत. तरीही कचऱ्याचे नियोजन होत नाही. गडावरून तटबंदीखाली कचऱ्याचा कडेलोट केला जात आहे. .एका बाजूला शिवप्रेमी व गडप्रेमी स्वयंसेवी संस्थांकडून महिन्यातून दोनदा गडावर स्वच्छता मोहीम राबविली जाते, मात्र दुसरीकडे गडावर येणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याकडे येथील प्रशासन काणाडोळा करत असल्याने गड अद्यापही प्लॅस्टिकमुक्त झाला नाही. घेरा सिंहगड संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती २००८ मध्ये स्थापन झाली. तेव्हापासून मागील १७ वर्षांतील उदासीन कारभारामुळे सिंहगड प्लॅस्टिकमुक्त करण्याचे स्वप्न कागदोपत्री बैठकीपुरतेच मर्यादित राहिले आहे..गडावर प्लॅस्टिक येण्याची प्रमुख कारणेचॉकलेट, बिस्कीट, कुरकुरे व गोड पदार्थांसारख्या खाद्यपदार्थांचे पॅकेट्समुलांची प्लॅस्टिकची खेळणीपाणी व कोल्ड्रिंक्सच्या बाटल्याचहाचे कप, दुधाच्या पिशव्या व चमचेखाद्यतेल व अन्य दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या पिशव्यागडावरील स्टॉलच्या छतावरील प्लॅस्टिकची ताडपत्री.रविवारी गडावर स्वच्छता मोहीम राबविली. यात पायथ्यापासून कचरा वेचण्यास सुरुवातीलाच कचऱ्याने दोन ते तीन पोती पूर्ण भरली होती. सिंहगड स्वच्छ ठेवणे हीच आमची भूमिका आहे.- माउली चांदेरे, ट्रेकरस्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमातून कचरापेट्यांमधील १२ ते १३ पोती कचरा गोळा करून गडाच्या पायथ्याला आणला. काही ठिकाणच्या पेट्यांतील कचरा जंगलात टाकलेला होता, तोही आम्ही उचलला, मात्र या कचऱ्याचे प्रमाण जास्त होते.- रामदास कोंढरे, ट्रेकर.सिंहगडावर १४ आणि गडाच्या पायवाटेवर १२ अशा २६ कचरापेट्या बसविल्या आहेत. पर्यटकांना व विक्रेत्यांना कचरा टाकण्याची सोय केली आहे. मात्र, प्लॅस्टिकला थेट बंदी घालून पर्यावरणपूरक पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे.- अॅड. प्रकाश केदारी, अध्यक्ष, सिंहगड परिवार फाउंडेशनगडावर जाणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंसाठी पर्यायी व्यवस्था काय असावी आणि त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याबाबत काम सुरू आहे. स्टॉलधारकांकडून सर्व कचरा एकाच ठिकाणी गोळा करून तो गडाखाली आणणे त्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करणार आहे.- मनोज बारबोले, भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.