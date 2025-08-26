पुणे

सिंहगडावर पाच दिवस अडकला, मग केसं कुणी कापली? दाढी कोणी केली? गौतम म्हणाला, 'झोपलो की रातकिडे माझ्या...'

Gautam Gaikwad Missing Sinhgad Fort : पाच दिवस उपाशी राहून वाचला गौतम, आपबिती ऐकून उडाला थरकाप
Gautam Gaikwad Missing Sinhgad Fort
Gautam Gaikwad Missing Sinhgad Fortesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Sinhgad Hill Incident : हैदराबादचा 24 वर्षीय गौतम गायकवाड गेल्या पाच दिवसांपासून बेपत्ता होता. सिंहगड किल्ल्यावरील तानाजी कड्याजवळ त्याच्या चप्पला सापडल्याने तो दरीत पडल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, अखेर पाच दिवसांनी तो जिवंत सापडला असून सध्या तो जखमी अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहे.

pune
police case
Fort News

