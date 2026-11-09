Pune News: बहिणीला भाऊबीजेसाठी घरी आणायला गेला, पण घरी परतलाच नाही; पेठ घाटात भावाचा मृत्यू, नुकताच विवाह अन्..

नारायणगाव : येथील पुणे -नाशिक महामार्गावर पेठ येथील घाट रस्त्यावर मोटर सायकलला अज्ञात वाहनाची मागून धडक बसून झालेल्या अपघातात भाऊबीज सणासाठी बहिणीला खेड येथून मोटर सायकलवर वारूळवाडी (ता. जुन्नर ) येथे घेऊन निघालेल्या विक्रांत गोपीनाथ मेहेर(वय 33) या भावाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेत बहिण व भाचा हे किरकोळ जखमी झाले आहेत.ही घटना आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली.. वारूळवाडी (ता. जुन्नर ) येथील विक्रांत मेहेर हे पुणे येथे खाजगी नोकरीला होते. बुधवारी भाऊबीज असल्याने ते बहिण गायत्री सोनवणे यांना आणण्यासाठी खेड येथे गेले होते. भाच्यासह बहिणीला घेऊन मोटरसायकलवर वारूळवाडी च्या दिशेने येत असताना पुणे नाशिक महामार्गावर पेठ ( ता.आंबेगाव)येथील घाट रस्त्यावर मोटर सायकला अज्ञात मोटारीने मागून धडक दिली..या अपघातात विक्रांत यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. बहिण गायत्री व भाचा किरकोळ जखमी झाले.गोपीनाथ मेहेर यांचा वारूळवाडी येथे वेल्डिंगचा व्यवसाय आहे. त्यांना विक्रांत व गायत्री हे दोन विवाहित मुले होती. विक्रांत यांचा नुकताच विवाह झाला होता. एकुलत्या एक मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने वारुळवाडी भागात शोक काळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.