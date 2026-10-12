Chain Snacher Arrested : पुणे जिल्ह्यातील सोनसाखळी चोरीचे सहा गुन्हे उघड; दोघांना अटक

दौंड - पुणे जिल्ह्यातील चार पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत झालेल्या सोनसाखळी चोरीच्या सहा गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला यश आले आहे. याप्रकरणी दोन तरुणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून ५५ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने आणि गुन्ह्यांत वापरलेली दुचाकी, असा एकूण नऊ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..दुचाकीवरून येत पायी जाणार्या किंवा दुचाकीस्वार महिलांना लक्ष्य करून सोनसाखळी हिसकावणारे दीपक बलभीम पवार (वय २८, रा. आरोळे वस्ती, ता. जामखेड, जि. अहिल्यानगर) आणि युवराज सचिन लोखंडे (वय २४, रा. उद्धट, ता. इंदापूर) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. पुणे जिल्ह्यात २६ जुलै ते १९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सोनसाखळी चोरीच्या सहा घटना घडल्या होत्या. चोरीच्या पद्धतीतील साम्य आणि दुचाकीवरील तरुणांचा सहभाग लक्षात घेऊन पोलिसांनी तपास सुरू केला..तपासातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे दीपक पवार आणि युवराज लोखंडे यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली. दोघांना जामखेड मधील आरोळे वस्ती येथून ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील दौंड, यवत, वडगाव निंबाळकर आणि जेजुरी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील सहा चोऱ्यांची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..उघडकीस आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये २६ जुलै रोजी नीरा (ता. पुरंदर) येथील सुनीता सुभाष गोडसे यांच्या गळ्यातील एक तोळ्याचे मिनी गंठण हिसकावल्याच्या घटनेचा समावेश आहे. सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास त्या सिमेंट रस्त्यावर परिचिताशी बोलत असताना ही घटना घडली होती. तसेच, १९ ऑगस्ट रोजी सायंबाचीवाडी (ता. बारामती) येथील मुक्ताबाई चंदरराव भापकर (वय ६७) या दुपारी शेतात असताना त्यांच्या गळ्यातील चाळीस हजार रुपये किमतीची सोन्याची पोत हिसकावण्यात आली होती..२५ ऑगस्ट रोजी दुपारी बाराच्या सुमारास वासुंदे फाटा (ता. दौंड) येथील फुलाबाई रामा हाके या बकरे चारत असताना त्यांच्या गळ्यातील सव्वा तोळ्याचे सोन्याचे गंठण हिसकावण्यात आले होते. १० सप्टेंबर रोजी सायंकाळी कुरकुंभ (ता. दौंड) येथील हर्षदा श्रीकांत जाधव या महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्याने दुचाकीवरून जात असताना त्यांच्या गळ्यातील दोन तोळे सात ग्रॅम वजनाचे मिनी गंठण हिसकावण्यात आले होते..११ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास पळशी पुनर्वसन, पाटस-कानगाव रस्ता (ता. दौंड) येथील सुप्रिया लहू हळंदे यांच्या दुकानातून तीस हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मिनी गंठण चोरीला गेले होते. तर १९ सप्टेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजून चाळीस मिनिटांनी बोरीपार्धी (ता. दौंड) येथील आरती श्रीकांत भोसले या केडगाव स्टेशन ते श्री बोरमलनाथ रस्त्याने दुचाकीवरून जात असताना त्यांच्या गळ्यातील हिरा असलेली नऊ ग्रॅम वजनाची सोनसाखळी हिसकावण्यात आली होती..पुणे ग्रामीण पोलिस दलाचे अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली अपर अधीक्षक गणेश बिरादार, उप अधीक्षक बापूराव दडस यांनी तपासाची दिशा ठरविली. तपास पथकात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, दौंडचे पोलिस निरीक्षक हेमंत शेडगे, उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर राऊत व शंकर वाघमारे, अंमलदार सचिन घाडगे, आसिफ शोख, गुरुनाथ गायकवाड, सुभाष राऊत, राजू मोमीन, विकास कापरे, भारत मोहोळ, चेतन पाटील, तसेच दौंड पोलिस ठाण्याचे अंतुल पठाण आणि अंकुश दळवी यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.