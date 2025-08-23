पुणे

Shirur Crime : डॉक्टरला मारहाण करून त्यांच्या पत्नीला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी एकास सहा महिन्यांची सक्त मजूरीची शिक्षा

पैशांच्या देवाण-घेवाणीच्या वादातून रूग्णालयात घुसून तेथील डॉक्टरला मारहाण करून त्यांच्या पत्नीला शिवीगाळ केली होती.
शिरूर - पैशांच्या देवाण-घेवाणीच्या वादातून रूग्णालयात घुसून तेथील डॉक्टरला मारहाण करून त्यांच्या पत्नीला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी सुरेश ज्ञानोबा ओतारी (रा. मुंबई बाजार, शिरूर) याला शिरूर न्यायालयाने सहा महिन्यांची सक्त मजूरीची शिक्षा ठोठावली.

