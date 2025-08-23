Shirur Crime : डॉक्टरला मारहाण करून त्यांच्या पत्नीला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी एकास सहा महिन्यांची सक्त मजूरीची शिक्षा

शिरूर - पैशांच्या देवाण-घेवाणीच्या वादातून रूग्णालयात घुसून तेथील डॉक्टरला मारहाण करून त्यांच्या पत्नीला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी सुरेश ज्ञानोबा ओतारी (रा. मुंबई बाजार, शिरूर) याला शिरूर न्यायालयाने सहा महिन्यांची सक्त मजूरीची शिक्षा ठोठावली..२२ नोव्हेंबर २०१७ ला हा प्रकार घडला होता. या प्रकरणी डॉ. नारायण मारूती सरोदे यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. ओतारी हे त्यांच्या ओळखीचे असून, त्याच्याकडून त्यांनी १२ हजार रूपये उसने घेतले होते. ते परत केलेले असतानाही ओतारी याने त्यांच्याशी वाद उकरून काढला, असे त्यांनी फिर्यादीत नमूद केले होते..डॉ. सरोदे यांचे रामआळी परीसरात रूग्णालय असून ते व त्यांच्या पत्नी, माजी नगराध्यक्षा अलका सरोदे रूग्णालयात असताना ओतारी याने दांडके घेऊन रूग्णालयात घुसून डॉ. सरोदे यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. 'आपला व्यवहार मिटला आहे', असे सांगण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने शिवीगाळ करीत डॉ. सरोदे यांना हातातील दांडक्याने मारहाण केली..अलका सरोदे या भांडण सोडविण्यासाठी मधे पडल्या असता त्यांनाही ढकलून देत शिवीगाळ केली. जाताना त्याने 'तुमच्या मुलाचे लग्न कसे होते, तेच बघतो, बाहेर भेटल्यावर जीवे मारून टाकतो', अशा धमक्याही दिल्या.शिरूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार उमेश भगत यांनी या प्रकरणाचा कसून तपास केल्यानंतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सरकारी वकील सागर कदम यांनी पाच साक्षीदार तपासले. यातील डॉ. धनंजय पोटे, नीलेश गायकवाड व लक्ष्मण पाचर्णे यांची साक्ष मोलाची ठरली..साक्षीपुराव्यांच्या आधारे न्यायाधीश जे. ए. झारी यांनी सुरेश ओतारी याला सहा महिने सक्तमजूरीची शिक्षा ठोठावली. शिक्षा सुनावताच त्याची येरवडा कारागृहात रवाणगी करण्यात आली. ॲड. शिवशंकर हिलाळ व ॲड. अक्षय घावटे यांनी फिर्यादींना मार्गदर्शन केले. दरम्यान, अपिल कालावधीत ओतारी यांनी शिरूर न्यायालयाकडे जामीनासाठी अर्ज केल्याने तो मंजूर करीत जामीनावर मुक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.