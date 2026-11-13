Police Officer Transfer : पुणे शहरातील सहा पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या

पुणे - शहर पोलिस दलातील सहा पोलिस निरीक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुरुवारी (ता. १२) काढला आहे. यामध्ये बंडगार्डन, लष्कर आणि लोणीकाळभोर या पोलिस ठाण्यांना नवे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मिळाले आहेत..नवीन नेमणुका अशा प्रकारे आहेत (कंसात पूर्वीची नेमणूक) -संतोष पांढरे : पोलिस निरीक्षक, शहर वाहतूक शाखा (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, बंडगार्डन).शशिकांत चव्हाण : वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, बंडगार्डन पोलिस ठाणे (विशेष शाखा).युवराज हांडे : पोलिस निरीक्षक, विशेष शाखा (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, लष्कर).मारुती खेडकर : वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, लष्कर पोलिस ठाणे (गुन्हे शाखा).समाधान पवार : वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, लोणीकाळभोर पोलिस ठाणे (खडक पोलिस ठाणे - गुन्हे).प्रदीप पवार : पोलिस निरीक्षक, गुन्हे - खडक पोलिस ठाणे (वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, लोणीकाळभोर)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.