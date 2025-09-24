पुणे : कोरेगाव पार्क व लष्करमधील क्वीन्स गार्डन परिसराला जोडणाऱ्या साधू वासवानी पुलाचे काम ६० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. महापालिकेकडून संबंधित पुलाच्या कामाला गती दिली जात असून, मार्च २०२६ पर्यंत संबंधित पुलाचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोलापूर रस्ता आणि नगर रस्त्यावरील वाहनचालकांना दोन्ही रस्त्यांवर जाण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे. .कोरेगाव पार्क व लष्कर परिसराला जोडण्याचे काम साधू वासवानी पुलाद्वारे होते. मात्र, संबंधित पुलास ५० वर्षांहून अधिक काळ झाल्याने तसेच, हा पूल वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचे महापालिकेच्या पाहणीत आढळून आले होते. त्यानंतर संबंधित पूल पाडून तेथे नवीन पूल बांधण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले होते. पुलाच्या कामाचे भूमीपूजन होऊनदेखील विविध तांत्रिक कारणांमुळे जुन्या पुलाच्या पाडकामास अनेक महिने विलंब झाला होता. .पूल बंद असल्याने लाखो वाहनचालकांची गैरसोय सुरू असताना, कामास होत असलेल्या विलंबाबद्दल ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध करत महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर अडथळे दूर करून अखेर महापालिकेने मे २०२४ मध्ये पुलाच्या पाडकामास सुरुवात केली होती. दरम्यान, लोहमार्गावर येणारा पुलाचा मुख्य भाग काढण्याचे काम तांत्रिकदृष्ट्या अवघड काम रेल्वे प्रशासनाच्या सहकार्याने महापालिकेच्या विशेष प्रकल्प विभागाने पूर्ण केले..Pune News : २०० गतिरोधक काढणार, ४०० चेंबर उचलणार.दरम्यान, या पुलाचे काम ६० टक्क्यापर्यंत पूर्ण झाले आहे. पुलाखालील झोपडपट्टी हटविण्यात आली आहे. तसेच, वनविभागाकडील परवानगी महापालिकेस मिळाली आहे. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची जागाही विशेष प्रकल्प विभागाकडे आली आहे. झाडांसंबंधीच्या परवानग्याही महापालिकेस मिळाल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कामाला विशेष प्रकल्प विभागाकडून गती दिली जात आहे. .मार्च २०२६ पर्यंत पुलाचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता विशेष प्रकल्प विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली. संबंधित पुलामुळे पुणे कॅन्टोन्मेंटचा परिसर, सोलापूर रस्त्यावरील वाहनांना नगर रस्त्याकडे, तर नगर रस्त्यावरील वाहनांना सोलापूर रस्त्याच्या दिशेने जाणे सोपे होईल. सध्या बंडगार्डन येथून वाडिया महाविद्यालय, तेथून विधानभवन इमारतीसमोरून कॅन्टोन्मेंटमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्यावरून वाहनचालकांना इच्छितस्थळी जावे लागते..साधू वासवानी पुलाचे ६० टक्के काम झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून जागाही प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे मार्च २०२६ पर्यंत संबंधित पुलाचे काम पूर्ण होऊ शकते.- संदीप पाटील, उपअभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.