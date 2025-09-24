पुणे

Pune Traffic : साधू वासवानी पुलाच्या कामाला वेग; ६० टक्‍के पूर्ण; मार्च २०२६ पर्यंत वाहतुकीस खुला होण्याची शक्यता

Sadhu Vaswani Bridge : साधू वासवानी पुलाचे ६०% काम पूर्ण झाले असून मार्च २०२६ पर्यंत नवीन पूल तयार होणार असून वाहनचालकांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कोरेगाव पार्क व लष्करमधील क्वीन्स गार्डन परिसराला जोडणाऱ्या साधू वासवानी पुलाचे काम ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. महापालिकेकडून संबंधित पुलाच्या कामाला गती दिली जात असून, मार्च २०२६ पर्यंत संबंधित पुलाचे काम पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सोलापूर रस्ता आणि नगर रस्त्यावरील वाहनचालकांना दोन्ही रस्त्यांवर जाण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Road Development
Development
Koregaon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com