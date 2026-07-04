Siya Goyal Snapchat Chat Viral : सिया गोयल प्रकरणात नवा ट्विस्ट; मैत्रिणीसोबतचे स्नॅपचॅट चॅट व्हायरल, 'लग्न होणार नाही तरीही तिकीट काढते', तपासाला नवे वळण?

Lohgad Ketan Agrawal Death Case : लोहगड परिसरातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात अटक करण्यात आलेली सिया गोयल हिच्याबाबत दररोज नवे दावे आणि माहिती समोर येत आहे. आता सिया गोयल हिचे तिच्या मैत्रिणीसोबतचे कथित स्नॅपचॅटवरील संभाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र या चॅटची अधिकृत पुष्टी पोलिसांनी केलेली नाही..व्हायरल होत असलेल्या कथित संभाषणात मैत्रिणीने, "तुझे आधार कार्ड पाठवून दे, तिकीट काढायचं आहे. लग्न होणार नाही तरीही तुझं तिकीट काढून ठेवते," असा संदेश पाठवल्याचे दिसत आहे. या संभाषणामुळे प्रकरणाबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत..याशिवाय व्हायरल झालेल्या कथित चॅटमध्ये काही छायाचित्रांचाही समावेश असल्याचा दावा केला जात आहे. त्या छायाचित्रांवरून सिया गोयल ही चेतनसोबत डेटला गेल्याचा अंदाज सोशल मीडियावर व्यक्त केला जात आहे. मात्र या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही..तपास यंत्रणा डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी यांच्या आधारे संपूर्ण घटनेचा तपास करत आहे. त्यामुळे व्हायरल होत असलेल्या कोणत्याही चॅट किंवा संदेशांबाबत अधिकृत माहिती समोर येईपर्यंत निष्कर्ष काढू नयेत, असे आवाहनही करण्यात येत आहे..Siya Goyal Middle Finger Video : सिया गोयलला कसलाच पश्चाताप नाही? मधले बोट दाखवत केला इशारा; व्हिडिओ व्हायरल.तपास यंत्रणा डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी यांच्या आधारे संपूर्ण घटनेचा तपास करत आहे. त्यामुळे व्हायरल होत असलेल्या कोणत्याही चॅट किंवा संदेशांबाबत अधिकृत माहिती समोर येईपर्यंत निष्कर्ष काढू नयेत, असे आवाहनही करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.