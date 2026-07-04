पुणे

Siya Goyal Snapchat Chat Viral : सिया गोयल प्रकरणात नवा ट्विस्ट; मैत्रिणीसोबतचे स्नॅपचॅट चॅट व्हायरल, 'लग्न होणार नाही तरीही तिकीट काढते', तपासाला नवे वळण?

Ketan Agrawal Case : सिया गोयल प्रकरणात कथित स्नॅपचॅट चॅट सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. या संदेशांमुळे तपासाला नवे वळण मिळाल्याची चर्चा असून अधिकृत तपास यंत्रणेकडून याबाबत पुष्टी झालेली नाही.
Siya Goyal Snapchat Chat Viral pune lohgad case

Siya Goyal Snapchat Chat Viral pune lohgad case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Lohgad Ketan Agrawal Death Case : लोहगड परिसरातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात अटक करण्यात आलेली सिया गोयल हिच्याबाबत दररोज नवे दावे आणि माहिती समोर येत आहे. आता सिया गोयल हिचे तिच्या मैत्रिणीसोबतचे कथित स्नॅपचॅटवरील संभाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र या चॅटची अधिकृत पुष्टी पोलिसांनी केलेली नाही.

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