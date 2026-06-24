केतनशी लग्न ठरल्यानंतर सियाचे चेतनला २००४ कॉल, 238 तास बोलणं; CDRमधून धक्कादायक माहिती

लोहगड किल्ल्यावरून दरीत पडून झालेला केतन विशाल अग्रवाल याचा मृत्यू हा अपघात नसून पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्याविरोधात लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सुरुवातीला हा प्रकार अपघात असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. मात्र, तपास जसजसा पुढे गेला तसतसे अनेक धक्कादायक तपशील समोर आले. पोलिसांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड्सची तपासणी केली असता दोघांमधील प्रेमसंबंध उघड झाले. या तपासामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे..पुण्याची 'सोनम'! केतन पाय घसरून पडला नाही, खून झाला; लोहगडावर काय घडलं? तरुणीसह प्रियकराला अटक.मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी ते १८ जून या कालावधीत सिया आणि चेतन यांच्यात तब्बल २००४ वेळा फोनवर संभाषण झाले. या कालावधीत त्यांनी एकूण २३८ तास एकमेकांशी संवाद साधल्याचे आढळून आले. या आकडेवारीमुळे दोघांमधील संबंध आणि केतनच्या मृत्यूमागील संभाव्य कटाबाबत संशय अधिक बळावला आहे. पोलिस या संभाषणांचे तपशीलही तपासत आहेत..दरम्यान, मृत केतनचे वडील यांनी माध्यमांशी बोलताना गंभीर आरोप केले आहेत. सियाचे चेतनसोबत प्रेमसंबंध होते आणि ती त्याच्यासोबत उदयपूरलाही गेली होती, असा दावा त्यांनी केला. तसेच इतर काही तरुणांसोबतही तिचे अश्लील चॅटिंग असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. १८ जून रोजी सियाने चेतनला लोहगडावर बोलावून केतनला दरीत ढकलण्यास सांगितल्याचा आरोपही त्यांनी केला..प्री-वेडीग शूट, इंडोनेशिया ट्रीप, पासपोर्टची चोरी अन् लोहगड ट्रेक; सियाने केतनच्या हत्येसाठी रचला होता भयंकर कट.या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, पोलिसांकडून विविध तांत्रिक पुरावे आणि साक्षीदारांची माहिती तपासली जात आहे. तपास पुढे सरकत असताना आणखी धक्कादायक खुलासे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.