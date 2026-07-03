Siya Goyal Middle Finger Video : सिया गोयलला कसलाच पश्चाताप नाही? मधले बोट दाखवत केला इशारा; व्हिडिओ व्हायरल

Siya Goyal Viral Video : पुणे जिल्ह्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अगरवालच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्याविरोधातील तपासाला वेग आला आहे. तपासाच्या अनुषंगाने पुणे ग्रामीण पोलिसांनी गुरुवारी सिया गोयलला विविध ठिकाणी नेऊन पंचनामे केले. याचवेळी माध्यमांच्या कॅमेऱ्यात कैद झालेला तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावरून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, दोन्ही आरोपींची पोलीस कोठडी आज शुक्रवारी संपत असल्याने त्यांना पुढे न्यायालय कोणत्या कोठडीत पाठवते, याकडे लक्ष लागले आहे..प्रसिद्ध बिल्डर विशाल अगरवाल यांचा मुलगा केतन अगरवाल याची १८ जून रोजी पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात ही हत्या पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..तपासादरम्यान पोलिसांनी सिया गोयलला पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरातील 'लीलाकुंज' येथील तिच्या घरी नेले. तसेच लुल्लानगरमधील फाखरी हिल्स आणि एरिया ३७ परिसरातही तिला नेऊन घटनासंदर्भातील पंचनामे करण्यात आले. यावेळी घटनेच्या दिवशी तिने परिधान केलेले कपडेही पोलिसांनी जप्त केले..दरम्यान, पुण्यातील घरातून बाहेर पडताना माध्यमांचे कॅमेरे पाहून सिया गोयलने अश्लील हावभाव केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओनंतर अनेकांनी तिच्या वर्तनावर टीका केली असून अटक झाल्यानंतरही पश्चात्ताप दिसून येत नसल्याच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत..Lohgad Ketan Agarwal Death Case : पावसात लोहगडावर चेतन चौधरीकडून सीन रिक्रिएशन; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाला वेग.पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या माहितीनुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या घटनापूर्वी व घटनानंतरच्या हालचालींचा सविस्तर मागोवा घेतला जात आहे. दोघे ज्या-ज्या ठिकाणी गेले होते, त्या सर्व ठिकाणांचे पंचनामे करण्यात आले असून तपासादरम्यान आणखी काही महत्त्वाचे पुरावेही पोलिसांच्या हाती लागल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाच्या तपासातून पुढे आणखी कोणते महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.