पुणे

Pune News : ‘त्या’ मानवी सांगाड्यामुळे येरवडा पोलिसांची पळापळ

Pune Police Alert : शास्त्रीनगर चौकात रस्त्यावर आढळलेला सांगाडा खरा नसून तो प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा कृत्रिम नमुना असल्याच पोलिस तपासात स्पष्ट झाले.
"Human Skeleton Causes Panic in Pune – Turns Out to Be Fake!"
"Human Skeleton Causes Panic in Pune – Turns Out to Be Fake!"Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव शेरी : मोठी रहदारी असलेल्या येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात मानवी हाडाचा सांगाडा आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. हे ठिकाण येरवडा पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे पोलिसांचीही चांगलीच पळापळ झाली. ही खबर मिळताच पोलिसांनी जागेवर जाऊन तो मानवी हाडांचा सांगाडा ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर सगळ्या गोष्टीचा उलगडा झाला.

Loading content, please wait...
police
pune
Pune Police Commissioner
Yerawada
punjab police
human skeleton found
artificial skeleton investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com