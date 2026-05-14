सिमेंटच्या जंगलात वाढला मलबेरी रानमेव्याचा गोडवा

पौड, ता. १३ : वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या भूगाव माताळवाडीत (ता. मुळशी) सिमेंटचे जंगल वाढले आहे. मात्र याच जंगलात माजी सरपंच मधुकर पोपट गावडे काळ्या आईशी इमान राखत शेतीत नवनवे प्रयोग करतात. त्यांनी नैसर्गिक पद्धतीने सहा वर्षांपासून बांधावर मलबेरी रानमेव्याची लावली. त्यातून योग्य निगा राखत, एक रुपयाही खर्च न करता चांगले उत्पन्न मिळवत आहेत.
गावडे पती-पत्नी गेल्या सहा वर्षांपासून दर उन्हाळ्यात मलबेरीची पिकलेली काळ्या रंगाची फळे सकाळी तोडतात. ती व्यवस्थित पॅक करून चारशे ते पाचशे रुपये बाजारभावाने विक्री करतात. पुण्यातील चवीने खाणारे अनेक खवय्ये सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्याशी जोडले गेले आहेत. या फळांना शहरातील ग्राहकांकडून मोठी मागणी असून, नैसर्गिक आणि आरोग्यदायी मेवा म्हणून त्याला चांगला बाजारभावही मिळतो.
गावडे यांनी पारंपरिक शेतीबरोबरच बाजारपेठेची गरज ओळखून शेतात सेंद्रिय स्ट्रॉबेरीची लागवड केली. त्यांच्यामुळे तालुक्यात प्रथमच स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन सुरू झाले. सात वर्षांपूर्वी त्यांनी बांधावर मलबेरीची रोपे लावली. त्याची व्यवस्थित निगा राखल्याने रोपांची जोमदार वाढ झाली.
खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट फार्मर’
सध्या अनेक शेतकरी शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करतात. मात्र बदलत्या काळानुसार पिकांची निवड, थेट विक्री आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोग केल्यास शेतीही सोन्याची होऊ शकते, हे मधुकर गावडे यांनी दाखवून दिले. सिमेंटच्या वाढत्या जंगलातही हिरवाई जपणारे आणि रानमेव्याला बाजारपेठ मिळवून देणारे गावडे आजच्या तरुण शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘‘स्मार्ट फार्मर’’ आहेत.
मलबेरी हे एक गोड, रसाळ आणि पौष्टिक रानफळ आहे. हे फळ दिसायला लांबट आणि जांभळट-काळ्या किंवा लाल रंगाचे असते. चव गोड, किंचित आंबट आणि अतिशय रसाळ असते. एकदा लागवड केल्यावर अनेक वर्षे उत्पादन मिळते.
- मधुकर गावडे, शेतकरी
