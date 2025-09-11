पुणे

Manchar News : स्मार्ट मीटरमुळे गरीब शेतमजुरांवर लाखोंचे वीजबिल, आंबेगावात कुटुंब अंधारात

Electricity Bill Crisis : चिंचोली-कोकणे (ता. आंबेगाव) येथील गरीब शेतमजूर कुटुंबावर वीजबिलाच्या मोठ्या रकमेने संकट कोसळले असून, वीजपुरवठा खंडित झाल्याने हे कुटुंब महिन्यांपासून अंधारात आहे.
Manchar News

Manchar News

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर : चिंचोली-कोकणे (ता. आंबेगाव)येथील अत्यंत गरीब शेतमजुरांच्या कुटुंबावर महावितरणकडून अचानक लाखभर रुपयांचे वीजबिल पाठविल्याने संकट कोसळले आहे. वीजबिल न भरल्याने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित झाला असून हे कुटुंब गेल्या काही महिन्यांपासून अंधारात आहे.

Loading content, please wait...
electricity bill arrears
Maharashtra government farmer support
Smart Meter Issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com