दिव्यांगांच्या स्वावलंबनासाठी ए. जी. पाटीलच्या विद्यार्थिनींची ‘स्मार्ट व्हीलचेअर’

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सोलापूर ः ‘स्मार्ट व्हीलचेअर’ प्रकल्प सादर करताना विद्यार्थिनींसमवेत प्रकल्प मार्गदर्शक प्रा. एस. एस. मेटगार व प्राध्यापकवृंद.
‘ए. जी. पाटील’च्या विद्यार्थिनींची
दिव्यांगांसाठी ‘स्मार्ट व्हीलचेअर’
सोलापूर, ता. २५ : ए. जी. पाटील इन्स्टिट्यूटच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकी विभागातील विद्यार्थिनींनी दिव्यांग व ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी उपयुक्त ठरणारी ''स्मार्ट व्हिलचेअर युसिंग जॉयस्टीक'' ही नाविन्यपूर्ण स्मार्ट व्हीलचेअर विकसित केली आहे. या प्रकल्पामुळे शारीरिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्तींना अधिक सुरक्षित व स्वावलंबीपणे हालचाल करणे शक्य होणार आहे. अमृता पाटील, प्रेरणा जगताप आणि पूनम दुम्मनवार यांनी प्रा.एस.एस.मेटगार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा समाजोपयोगी प्रकल्प साकारला.
स्मार्ट व्हीलचेअरमध्ये जॉयस्टिक कंट्रोलर, मायक्रो-कंट्रोलर आधारित नियंत्रण प्रणाली, मोटर ड्रायव्हर सर्किट, डीसी मोटर्स आणि रिचार्जेबल बॅटरीचा वापर करण्यात आला आहे. जॉयस्टिकच्या साहाय्याने व्हीलचेअर पुढे, मागे तसेच डावीकडे-उजवीकडे सहजपणे नियंत्रित करता येते. प्रकल्प समन्वयक प्रा. आर. बी. बिराजदार यांचे मार्गदर्शन, तसेच विभागप्रमुख डॉ. आर. व्ही. दरेकर यांचे सहकार्य लाभले. संस्थेचे अध्यक्ष एस. ए. पाटील, सचिव एस. एस. पाटील, प्राचार्य डॉ. व्ही. व्ही. पोतदार आणि कॅम्पस डायरेक्टर डॉ. एम. ए. चौगुले यांचेही सहकार्य लाभले.
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